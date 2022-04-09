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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لتقديم الدعم الغذائي.. مبادرة المليار وجبة تنطلق من الإمارات لـ50 دولة

الإمارات
الإمارات

أعلنت سوق دبي الحرة عن مساهمتها بمبلغ خمسة ملايين درهم، في مبادرة "المليار وجبة"، وهي الأكبر في المنطقة لتقديم الدعم الغذائي للمحتاجين والفقراء في 50 دولة.

وتقدم مبادرة "المليار وجبة" التي تنظمها مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية نهجاً مستداماً في تعزيز أوجه العمل الخيري والإنساني المنطلق من دولة الإمارات إلى مختلف أنحاء العالم لإغاثة الأقل حظاً ومن يعانون تحت وطأة أزمات عالمية ملحّة كتحدي الجوع وسوء التغذية، بما يدعم تحقيق نقلة نوعية في تحسين مجالات العون الإغاثي وذلك بحسب  ماذكرت وكالة  الأنباء الإماراتية وام.

وتدعم مساهمة سوق دبي الحرة في مبادرة المليار وجبة التبرعات المتواصلة من مختلف مكونات قطاع الأعمال والفعاليات الاقتصادية في جهود المبادرة لتوفير المواد الغذائية الأساسية للأقل حظاً حول العالم تجسيداً لمعاني شهر الخير والعطاء وتكريساً لمعاني التضامن الإنساني من دولة الإمارات مع المحتاجين حيثما كانوا.

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