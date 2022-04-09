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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزارة السياحة والآثار تشارك في معرض ميلانو السياحي الدولي BIT بإيطاليا

وزير السياحة والآثار
وزير السياحة والآثار

تشارك وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، غداً، في فعاليات معرض ميلانو السياحي الدولي BIT  والذى سيُعقد خلال الفترة من ١٠ وحتى ١٢ أبريل الجارى بمدينة ميلانو الإيطالية والتى تعد واحدة من أهم المدن الإيطالية المصدرة للحركة السياحية الوافدة لمصر.

من جانبه، أوضح عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي أن معرض ميلانو السياحي الدولي BIT يعد من أهم المعارض المهنية بالسوق الإيطالي كما أنه يعد أحد أهم المعارض السياحية فى العالم حيث يستقطب أهم متخذى القرار في صناعة السياحة والسفر من مختلف دول العالم سواء على المستوى الحكومى أو المهنى، كما أنه يعتبر ملتقى لمنظمي الرحلات وشركات السياحة والطيران والفنادق وممثلي كبري وسائل الإعلام ، بالاضافة إلى مشاركة معظم الدول السياحية الكبرى.

ومن المقرر أن يعقد الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي على هامش فعاليات المعرض عدداً من اللقاءات المهنية والإعلامية.

وأشار محمد فرج الملحق السياحي بالمكتب السياحي المصري في برلين بألمانيا والمشرف الإداري والمالي على المكاتب السياحية بكل من روسيا وإيطاليا ودول الإشراف التابعة، إلى أن الهيئة تشارك في فعاليات المعرض هذا العام بجناح تبلغ مساحته 103.5 م2 يمثل عدد من شركات السياحة المصرية وشركات الطيران والفنادق إلى جانب الاتحاد المصري للغرف السياحية والغرف السياحية التابعة له.

جدير بالذكر أن معرض ميلانو السياحي الدولي BIT  يعد واحدا من أعرق المعارض السياحية فى العالم حيث يُعقد منذ عام 1980 ويشارك به أكثر من 1300عارض يمثلون 79 دولة ويتجاوز عدد زائريه من المهنيين أكثر من 1500 زائر متخصص بالإضافة إلى أكثر من 43 ألف زائر من الجمهور الإيطالى بمنطقة شمال إيطاليا كما يزوره أكثر من 2000 صحفى ويعقد على هامشه أكثر من 130 فاعلية ما بين ندوات ومؤتمرات وورش عمل مما يجعله محط أنظار العالم.

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