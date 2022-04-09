منظور: انتصار العاشر من رمضان أعاد لمصر عزتها وكرامتها وللعرب الشموخ والكبرياء

هنأ النائب الدكتور محمد منظور، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، عضو مجلس الشيوخ، الرئيس عبدالفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وقادة وضباط وجنود القوات المسلحة البواسل، والشعب المصري العظيم، بالذكرى المجيدة لنصر العاشر من رمضان.

وقال منظور، في بيان، إن حرب أكتوبر "العاشر من رمضان"، يعد حدثًا فريدًا ويعكس عبقرية العسكرية المصرية في استرداد الأرض وقهر المستحيل، مُذكرًا أن الحرب تعد درسًا للعالم أجمع بأن مصر قادرة على إعادة تغير أي وضع لا ترضى عنه أو تقبله فتفرض على الجميع احترام إرادتها وتثبت أن الحفاظ على الأرض وحماية الحدود والتراب الوطني هو واجب مُقدس تستطيع مصر بجيشها وشعبها الوطني الحر القيام به على أكمل وجه مهما كانت التضحيات، مُشيرًا إلى أن انتصار العاشر من رمضان أعاد لمصر عزتها وكرامتها وللأمة العربية شموخها وكبرياءها.

كما وجه النائب الدكتور محمد منظور، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، عضو مجلس الشيوخ، التحية لشهداء الواجب الوطني المُقدس الذين حققوا هذا النصر العظيم وضحوا بأرواحهم الطاهرة وروت دماؤهم الذكية تراب الوطن لكى تبقى مصر بشعبها آمنة مُستقرة، مُضيفا أن يوم العاشر من رمضان سجله التاريخ بأحرف من نور وسيبقى دائمًا وأبدًا ذكرى خالدة لشعب مصر على مدار العصور لأجيال وراء أجيال ليعرفوا ماذا صنع أبطال جيش مصر الأوفياء رجال العزة والكرامة من انتصارات عظيمة في تلك الأيام المباركة.