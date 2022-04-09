الأوقاف تحتفل بذكرى انتصارات العاشر من رمضان.. غدا

تحتفل وزارة الأوقاف بذكرى انتصارات العاشر من رمضان غدًا "الأحد" عقب صلاة التراويح بمسجد سيدنا الحسين (رضي الله عنه).

وأكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن قواتنا المسلحة الباسلة دائمًا على العهد في خدمة الوطن، يد تحمي وتحرس وأخرى تبني وتعمر.

وأضاف أننا في حاجة ماسة لاستعادة روح العاشر من رمضان السادس من أكتوبر لمواجهة التحديات الراهنة واستكمال مسيرة البناء والتعمير وبناء الجمهورية الجديدة .

كما وجه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، خالص التهنئة والتحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي ولقواتنا المسلحة الباسلة وللشعب المصري كله بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان ١٣٩٣ هـ الموافق السادس من أكتوبر ١٩٧٣ م.

وأكد وزير الأوقاف، في بيان، أن قواتنا المسلحة الباسلة دائمًا على العهد في خدمة الوطن ، يد تحمي وتحرس وأخرى تبني وتعمر ، وإننا لفي حاجة ماسة لاستعادة روح العاشر من رمضان السادس من أكتوبر لمواجهة التحديات الراهنة واستكمال مسيرة البناء والتعمير وبناء الجمهورية الجديدة.

وتابع : نسأل الله العلي العظيم أن يجعل مصرنا العزيزة أمنًا أمانًا ، ويجعل أيامنا كلها نصرًا وعزًا ، سخاء رخاء ، وسائر بلاد العالمين.