دراسة : قصر قامة البشر الأوائل نتيجة لتركهم الزراعة والعمل بالصيد

أظهرت دراسة جديدة أن أسلافنا أصبحوا أقصر في الطول، عندما تحولوا من البحث عن الطعام إلى الزراعة قبل 12000 عام.

ووفقاً لصحيفة “ديلي ميل”، قام فريق دولي من الباحثين بتحليل الحمض النووي وأخذ قياسات من بقايا الهياكل العظمية لـ 167 فردًا من العصور الوسطي تم العثور عليهم في جميع أنحاء أوروبا.



وافادت الصحيفة انه تم بالفعل تأريخ العظام إما قبل أو بعد أو حول الوقت الذي ظهرت فيه الزراعة في أوروبا قبل 12000 عام.

ووجد الخبراء أن التحول من أنماط الحياة التي تعتمد على الصيد والقطف إلى المحاصيل الزراعية أخذ في المتوسط 1.5 بوصة من اطولهم.

يقولون إن قصر الطول مؤشر على ضعف الصحة ، لأنه يشير إلى أنهم لم يحصلوا على ما يكفي من التغذية لدعم النمو السليم.

من المحتمل أن يكون هؤلاء المزارعون الأوروبيون الأوائل الذين عانوا من "سوء التغذية وزيادة أعباء الأمراض" التي أعاقت نموهم.

تشمل "الضغوطات" الهيكلية الأخرى التي قد يتعرض لها المزارعون "فرط التعظم اللوري" ، الذي يتميز بمناطق من الأنسجة العظمية الإسفنجية أو المسامية في الجمجمة.

