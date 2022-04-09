4 مرتبات ومكافآت تسري عليها ضريبة الدخل بالقانون

ذكر الباب الثاني من أحكام القانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ بإصدار قانون الضريبة على الدخل وفقاً لآخر تعديل صادر في ١٩ أكتوبر ٢٠٢٠، المرتبات وما فى حكمها ، حيث تحدثت المادة التاسعة عن مرتبات ومكافآت تسري عليها أحكام قانون الضريبة على الدخل ، وجاء ذلك كالآتي:

مرتبات تخضع لضريبة الدخل