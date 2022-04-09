4 مرتبات ومكافآت تسري عليها ضريبة الدخل بالقانون

ذكر الباب الثاني من أحكام القانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ بإصدار قانون الضريبة على الدخل وفقاً لآخر تعديل صادر في ١٩ أكتوبر ٢٠٢٠، المرتبات وما فى حكمها ، حيث تحدثت المادة التاسعة عن مرتبات ومكافآت تسري عليها أحكام قانون الضريبة على الدخل ، وجاء ذلك كالآتي:
مرتبات تخضع لضريبة الدخل
تسري الضريبة على المرتبات وما فى حكمها على النحو الآتى:
1 – كل ما يستحق للممول نتيجة عمله لدى الغير بعقد أو بدون عقد بصفة دورية أو غير دورية وأيًا كانت مسميات أو صور أو أسباب هذه المستحقات، وسواء كانت عن أعمال أديت فى مصر أو فى الخارج ودفع مقابلها من مصدر فى مصر، بما فى ذلك الأجور والمكافآت والحوافز والعمولات والمنح والأجور الإضافية والبدلات والحصص والأنصبة فى الأرباح والمزايا النقدية والعينية بأنواعها.
2– ما يستحق للممول من مصدر أجنبى عن أعمال أديت فى مصر.
3– مرتبات ومكافآت رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة فى شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام من غير المساهمين.
4– مرتبات ومكافآت رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمديرين فى شركات الأموال مقابل عملهم الإدارى.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أسس تقدير قيمة المزايا العينية.