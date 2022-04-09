عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

ابراهيم سعودي يعلن اعتزاله العمل النقابي والتركيز على نشر الثقافة القانونية

صدى البلد

أعلن المحامي إبراهيم سعودي، منسق حملة النقيب الراحل رجائي عطية في الانتخابات السابقة، اعتزاله العمل النقابي، وتركيزه فقط على نشر العلم الثقافة القانونية.

وقال سعودي في بيان له: بغير الخوض في تفاصيل وأسباب قد لا يكون الأوان مناسبًا لطرحها أو التطرق اليها؛ فقد انتهيت بعد تفكير طويل إلى أن دوري الذي أفضله لنفسي فى الحياة ليس الاستمرار في صراعات ومقارعات، في مناخ نقابي محموم ومسموم وموسوم وموصوم بالكذب والمكر والخداع والتلون والاستهانة بالقيم والمثل والمبادئ، وفداحة الاستباحة للذمم و الأعراض في سبيل التكالب على مناصب زائلة ومصالح رخيصة، للمتكالبين وأتباعهم ومنتفعيهم بلا وازع من فضل خلق أو سلامة قلب أو نقاء ضمير؛ بينما هناك أمور مهجورة على رأسها العلم القانوني والتربية القانونية الرصينة لشباب المحامين .

وأضاف: ومن ثمّ؛ أَخترتُ ما تنحاز وترتاح إليه نفسى التى لا تطمئن دائمًا إلا في رحاب منابر العلم والقانون، وأحببت أن يكون المسار الذي اخترته في المجال الثقافى والأدبي الذى أنتمى إليه بكل وجداني - وفي الثقافة القانونية على وجه التحديد - وهي ليست أبدًا أمرًا هامشيًا في مجال المحاماة أو حتى العمل النقابي، فهي الركن الركين فى صميم بناء المحامي وصناعة أدواته وتشكيل ركائزه.

واكمل: لذا؛ فقد اخترت أن أتسق مع ارتباطي النفسي والوجداني، قاصرًا كل نشاطي وجهدي من الآن فصاعدًا على نشر الوعي والثقافة القانونية ما استطعت الى ذلك سبيلًا، مؤديا ما أظنه دوري الأساسى والأصيل فى الحياة ، بما ينبغي عليّ تأديته في جوهر هذا الدور .

وأشار: ذلك يأتي استجابة لنداء داخلى قاومته طويلًا وكثيرًا في عدم الالتحام مجددًا بالشأن النقابي؛ فقد قررت قصر جهدي في خدمة زميلاتي وزملائي على ما يتصل بنشر العلم والثقافة القانونية ونشر الوعي بالكلمة والرأي.

واختتم: بخلاف العمل على نشر العلم والثقافة القانونية؛ فسوف أتوقف تمامًا ونهائيًا عن أي نشاط أو عمل نقابي آخر، تاركًا الساحة والمجال لجيل جديد تَفَتَّحَ وعيه في رحاب الراحل العظيم رجائي عطية، وما غرسه من بذور للإصلاح في مواجهة الإرهاب والفساد، جيل نعلق عليه كل الأمل في مستقبل أفضل لهذه الرسالة النبيلة، ولست أرى ـ كما قد يرى البعض ـ في ذلك أبدًا انفصالا أو تخليًا عن معالجة الأوضاع النقابية في هذه اللحظة بالغة الصعوبة والقسوة، فاستحضار العلم بسموّه يفضح الجهل والتدني الذي يهدد ويقف أمام كل رقي لنقابتنا ورسالتنا .

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نجل ممثلة مشهورة يقتل حماه بـ "حجر رخام" على الإفطار في الهرم

مقتول في حفرة خلف منزله.. تفاصيل العثور على جثة زياد الطفل المتغيب بالإسماعيلية

فضح مجاملة المعزول لشقيق زوجته فقتلته الجماعة|25معلومة عن قضية الحسيني أبو ضيف

البطانة ستار في إطلالة مثيرة..هل تحرش رامز جلال لفظيًا بـ رانيا يوسف؟

الإفتاء تحذر من فعل خاطئ وقت أذان الفجر يفسد الصيام

أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 9 أبريل 2022

لإمدادها أوكرانيا بالأسلحة.. روسيا تحذر من مواجهة مع الولايات المتحدة

سعر الذهب اليوم السبت 9-4-2022 في مصر للبيع والشراء

ترشيحاتنا

عيار 21 بـ 994.. 18 جنيها زيادة في أسعار الذهب خلال أسبوع

فتنة بسبب "فاتن أمل حربي".. "خناقة" بين الرجال والمطلقات على قانون الأحوال الشخصية

الدوري الإنجليزي.. تشيلسي يكتسح ساوثهامبتون 4-0 في الشوط الأول

روسيا تعلن غلق فرعي منظمتي "العفو الدولية" و"هيومن رايتس ووتش"

تركيب أعمدة إنارة بنظام الهاى ماست بطريق الواحات ووصلة دهشور في6 أكتوبر

شاهد... رونالدو يحطم هاتف مشجع بعد الهزيمة من إيفرتون بالدوري الإنجليزي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أيمن قيسوني: انعزلت عن الناس بسبب "يوتيرن".. والأكشن أسهل من الرومانسية.. ولا دولة تعلو على مصر فى الدراما

رمضان زمان.. العمرة بـ127 جنيه وأسعار المكسرات ولا في الخيال

بسبب مخالفة السرعة.. كلب يتلقى أغرب غرامة مرورية

رجل يفاجأ بثعبان ضخم ممدًا فوق أريكته|شاهد ما حدث

فيديو

شعري كله وقع.. غادة عبد الرازق تتعرض للسخرية بسبب "قَّصتها"

أيمن قيسوني: انعزلت عن الناس بسبب "يوتيرن".. والأكشن أسهل من الرومانسية.. ولا دولة تعلو على مصر فى الدراما

فى ذكرى ميلاد عمر خورشيد.. رافق السادات فى اتفاقية السلام وعزف بالبيت الأبيض

ابن الوز عوام .. أحمد السعدني صحفيًا وفنانًا | فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

ما شيطان إلا بنى آدم

أضواء حول التأريخ للعيد الألفي للأزهر

د. محمد زيدان يكتب: الإسلام دين الكون

أرواح خلدها رمضان|بُوصلة الصائمين.. الشيخ محمد رفعت

إيزيس.. عنفوان الحياة

الدكتور صابر حارص يكتب : والفتنة أشد من القتل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد جمال

الكبير أوي & رامز موفي ستار.. ساعة الإفطار

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «20»

مني أحمد

رمضان بالمصري

عبد المعطى أحمد

اتقان العمل واجب شرعى فى رمضان

نهال علام

الاختيار

د.هادي التونسي

صديقي الياباني

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة العمل المصرفي بين العميل والبنك

كريمة أبو العينين

رمضان في مصر حاجة...

اﻟﻤﺰﻳﺪ