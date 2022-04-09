أخبار التكنولوجيا.. جوجل تطرح الميزة الأكثر طلبا للبحث بالصور.. تحذيرات من حيلة خطيرة على يوتيوب لسرقة أموالك

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير جديدة عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

وضع مستخدمي واتسآب WhatsApp، في حالة تأهب قصوى بشأن عملية احتيال جديدة وخطيرة، والتي استهدفت عشرات الآلاف من الأشخاص من مستخدمي تطبيق التراسل الشهير حول العالم.

كشفت شركة موتورولا Motorola، عن هاتف Moto G22 متوسط الفئة خلال الشهر الماضي، والذي ينطلق لأول مرة اليوم في الهند، بسعر منافس وإمكانيات ممتازة.

أعلنت شركة جوجل Google الأمريكية، عن إطلاق ميزة "بحث" جديدة، من شأنها تسهيل عملية البحث على منصتها باستخدام النصوص والصور معا للحصول على نتائج أكثر دقة.

أول هاتف قابل للطي من "وان بلس" يحاكي تصميم أوبو Find N



تستعد الشركة الصينية العملاقة للتكنولوجيا وان بلس OnePlus، لدخول سوق الهواتف القابلة للطي لمنافسة مع الشركات الرائدة في هذا المجال مثل سامسونج وهواوي وآخرها كانت شركة أوبو.

سامسونج تطلق لون جديد وعصرى لهاتف Galaxy S22 Ultra



بعد شهرين تقريبا على إصدار سلسلة سامسونج الرائدة Galaxy S22، في الأسواق، أطلقت عملاقة التقنية الكورية الجنوبية اليوم، اللون الجديد لهاتف Galaxy S22 Ultra في الهند.

حذر مستخدمو موقع مشاهدة الفيديوهات الشهير يوتيوب YouTube، من هجوم تصيد احتيالي جديد، يهدف لخدع المستخدمين والاستيلاء على أموالهم بواسطة حيلة جديدة تسمى "التعليقات غير المرغوب فيها".

كيفية حظر مواقع الويب في متصفح سفاري على كمبيوتر Mac من آبل



أضافت شركة آبل الأمريكية، عددا من الميزات لمتصفحها الافتراضي سفاري Safari، من بينها بعض الخيارات التي تتيح لك حظر مواقع معينة، أو تقييد الوصول إلى المواقع المعتمدة، للحد من المواقع الغير مرغوب فيها التي يمكن لجهاز الكمبيوتر الخاص بك الوصول إليها.

نسخة محدودة من هاتف ريلمى Realme 9 Pro + بتصميم مميز

شوقت شركة ريلمى، سابقا لإطلاق إصدار محدود من هاتف Realme 9 Pro +، لعشاق لعبة الرويال باتل الشهيرة فري فاير Free Fire، دون الإفصاح عن تاريخ إطلاقه.