عمدة ماريوبول الأوكرانية: المدينة مدمرة بالكامل وهناك 120 ألف شخص يحتاجون للمساعدة

طالب عمدة مدينة ماريوبول الأوكرانية، من المجتمع الدولي بالمساعدة في إخراج المدنيين ويؤكد استمرار المعارك بالمدينة.

وقال عمدة المدينة الأوكرانية: "كل محاولات الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى المدينة باءت بالفشل"، مضيفا: "تم إجلاء 100 ألف شخص إلى الجزء الخاضع للسيطرة من أوكرانيا منذ 13 مارس".

وتابع: "المدينة مدمرة بالكامل وهناك 120 ألف مدني يحتاجون المساعدة".

من ناحية أخرى، قال الرئيس ​الأوكراني​ ​فلاديمير زيلينسكي​، إنه "ليس لديه خيار سوى الجلوس مع الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​، لأنه وحده القادر على إيقاف الحرب"، مؤكدا: "نؤمن بقوة جيشنا ونتفاوض مع زعماء أجانب لتزويد بلادنا بالسلاح".

وتابع ​زيلينسكي:" عدت من ​بوتشا​ أمس بعد تحررها من الروس وعاينت الجرائم التي إرتكبت فيها والروس انتهجوا سياسة التدمير والقتل في ​أوكرانيا​ كما في أنحاء مختلفة من العالم".

وأكد في تصريح له، أنه حتى الآن لم ير العالم ما ارتكبه الروس في مناطق أخرى من أوكرانيا"، معتبرًا أن "ميثاق ​الأمم المتحدة​ بات في مرمى النيران والانتهاكات الروسية".