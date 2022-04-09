عمدة ماريوبول الأوكرانية: المدينة مدمرة بالكامل وهناك 120 ألف شخص يحتاجون للمساعدة

طالب عمدة مدينة ماريوبول الأوكرانية، من المجتمع الدولي بالمساعدة في إخراج المدنيين ويؤكد استمرار المعارك بالمدينة.
وقال عمدة المدينة الأوكرانية: "كل محاولات الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى المدينة باءت بالفشل"، مضيفا: "تم إجلاء 100 ألف شخص إلى الجزء الخاضع للسيطرة من أوكرانيا منذ 13 مارس".
وتابع: "المدينة مدمرة بالكامل وهناك 120 ألف مدني يحتاجون المساعدة".
من ناحية أخرى، قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، إنه "ليس لديه خيار سوى الجلوس مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لأنه وحده القادر على إيقاف الحرب"، مؤكدا: "نؤمن بقوة جيشنا ونتفاوض مع زعماء أجانب لتزويد بلادنا بالسلاح".
وتابع زيلينسكي:" عدت من بوتشا أمس بعد تحررها من الروس وعاينت الجرائم التي إرتكبت فيها والروس انتهجوا سياسة التدمير والقتل في أوكرانيا كما في أنحاء مختلفة من العالم".
وأكد في تصريح له، أنه حتى الآن لم ير العالم ما ارتكبه الروس في مناطق أخرى من أوكرانيا"، معتبرًا أن "ميثاق الأمم المتحدة بات في مرمى النيران والانتهاكات الروسية".