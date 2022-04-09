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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

الأهلي المصري يتيح خدمة الراتب المقدم على بطاقات ميزة الحكومية

صدى البلد

أعلن البنك الأهلي المصري عن اتاحة خدمة " الراتب المقدم لعملاء تحويل المرتبات بالجهات الحكومية من حاملي بطاقات ميزة الوطنية اللاتلامسيه، حيث يمكن للمستفيدين من الخدمة استخدامها في عمليات الشراء الالكتروني عبر الانترنت ونقاط البيع الإلكترونية POS وسداد المستحقات الحكومية إلكترونيا بكل سهولة ويسر وبأعلى معدلات الكفاءة عن طريق بطاقات ميزة الوطنية اللاتلامسيه من خلال منظومة الدفع والتحصيل الالكتروني وفقا وتوجهات البنك المركزي ومبادراته المستمرة سعيا للتحول الى مجتمع اقل اعتمادا على النقد.

وصرح كريم سوس الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية والفروع بالبنك الأهلي المصري، إن اتاحة هذه الخدمة تأتي سعيا لتوسيع قاعدة العملاء المستفيدين بتلك الخدمة المتميزة، مشيرا الي ان البنك الأهلي المصري يسعى لزيادة عدد عملاء تحويل المرتبات بالجهات الحكومية بالدولة من حاملي بطاقات ميزة الوطنية بالبنك، مما يعزز استراتيجية البنك الداعمة للشمول المالي سعيا لتلبية احتياجات مختلف شرائح المجتمع، وكذا منظومة التحول الرقمي والتوجه إلى الاعتماد على منظومة المدفوعات الإلكترونية.

وأشار سوس إلى أن الخدمة تتضمن إمكانية استخدام 30 % من متوسط صافي المرتب لآخر ثلاثة أشهر بعائد تنافسي، مع تسديد المديونية المستحقة في الشهر التالي ويجدد تلقائيا ليتم استخدامه بعمليات الشراء فقط دون السحب النقدي عبر ماكينات نقاط البيع الالكترونية المنتشرة بجمهورية مصر العربية مثل شراء السلع أو المنتجات أو الخدمات، وكذا يمكن للعميل استخدامه في الشراء عن طريق الانترنت من التجار داخل مصر، مؤكدا على أن إطلاق مثل هذه الخدمات يأتي أيضا بهدف جذب شرائح جديدة من العملاء للتعامل من خلال البطاقة في عمليات الشراء والذي يتم من خلال توفير منتجات وخدمات مصرفية مبتكرة تواكب احتياجات مختلف شرائح العملاء الحاليين أو المرتقبين وذلك استكمالا لخطة التطوير التي يضعها البنك للتوسع في الخدمات المصرفية بمختلف أنواعها، خاصة مع سعي البنك الدائم لتزويد عملاءه بباقة متنوعة من الحلول المصرفية التي تلبي احتياجاتهم المالية استنادا لتغيرات السوق بما يحقق التيسير عليهم في الحصول على خدماتهم بأعلى جودة وكفاءة مستفيدا بذلك من كافة امكانات البنك الفنية والبشرية والتكنولوجية.

 

الجدير بالذكر أن البنك الأهلي المصري يعتبر من أكبر البنوك التي تستحوذ على محفظة عملاء المرتبات حيث تمثل حصة البنك الحصة السوقية الأكبر في القطاع المصرفي المصري، حيث تم اتاحة العديد من خدمات التجزئة المصرفية لهم تتمثل في القروض الشخصية وقروض السيارات وبطاقات الائتمان ومنتج الراتب المقدم وخدمات التمويل العقاري من خلال شبكة فروع البنك المنتشرة بكافة المناطق على مستوى الجمهورية والتي يبلغ عددها 605 فرع والتي تشمل عدد 33 فرع خدمة الكترونية.    

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