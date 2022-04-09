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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

هيئة تنشيط السياحة ببورسعيد تستقبل 498 سائحًا

الوفد السياحي
الوفد السياحي

استقبل مكتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بمحافظة بورسعيد ٤٩٨ سائحاً وأفراد طاقم البحارة البالغ عددهم ٤٤٧ القادمين على متن السفينة السياحية النرويجية " VIKING STAR "، القادمة من ميناء سفاجا، بالورد والترحاب بالإضافة إلى توزيع النشرات السياحية عن المحافظات المصرية المختلفة وما يتمتع به المقصد السياحي المصري من مقومات سياحية وأثرية متنوعة.

يأتي ذلك في إطار رحلات اليوم الواحد وتنشيط الحركة السياحية الوافدة إلى مصر من الأسواق السياحية المختلفة.

وحرص السائحون وعدد من أفراد طاقم البحارة على القيام بجولة بمحافظة بورسعيد للتعرف على معالمها السياحية والأثرية. 

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