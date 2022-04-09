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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

النجار: مسلسل الاختيار٣ يعكس ملحمة تاريخية ووطنية تبث روح الفخر بالجيش والشرطة

صدى البلد

أكدت دعاء النجار، عضو مجلس نقابة الصحفيين، أن مسلسل الأختيار ٣ يعد ملحمة تاريخية ووطنية عظيمة، تبث روح الفخر والأعتزاز بالجيش والشرطة وتضحياتهم خلال فترة عصيبة فى تاريخ الوطن.

واضافت "النجار" فى تصريحات لـ  صدى البلد أنه من ابداعات القائمين على العمل توثيق الأحداث وإذاعة التسجيلات والمشاهد الحقيقة مما يلعب دورا مهما فى  حفظ الذاكرة الوطنية من التزييف المتعمد والمغالطات والاكاذيب التى حاولت الجماعة الإرهابية ترسيخها فى عقول المواطنين  بهدف زعزعة أمن واستقرار هذا البلد  لتحقيق أهدافهم فى الهيمنة على الحكم فى أعقاب ٢٥ يناير

وأشادت بتناول المسلسل لدور الزميل الصحفى الحسينى أبو ضيف فى توثيق وفضح مخططات الجماعة الإرهابية خلال أحداث الإتحادية، التي وقعت عام 2012، وراح ضحيتها العديد من الشهداء، برصاص الغدر والخسة.

وثمنت  ظهور الزميل الحسينى أبو ضيف فى أحداث المسلسل فى الحلقتين السادسة والسابعة  وفى مشهد حزين استشهد متأثرا بإصابته برصاصات الغدر والخسة، أثناء تغطيته للأحداث أمام قصر الاتحادية، فكان همه كشف انتهاكات الجماعة الإرهابية وأعمال العنف التى شهدتها الميادين ضد المعارضين والمعترضين على الإعلان الدستوري رفضًا لهيمنة وسيطرة الإخوان على الحكم.

ووجهت التحية لروح الزميل الحسينى أبو ضيف، وكل الشكر للقائمين على مسلسل "الاختيار ٣ "، المؤلف هانى سرحان ،والمخرج بيتر ميمى، لإبراز دور الصحفى فى فترة مهمة من تاريخ الوطن ، حيث أنه لم يحمل بندقية ولم يستقل دبابة أو طائرة حربية لكنه حارب بأسلحته التى لا تقل خطورة وهى الكاميرا والورقة والقلم ونجح فى توثيق المحطات التاريخية وكان شاهد عيان بالصوت والصورة والكلمة ولولا وجوده لضاعت  الكثير من الحقائق التى  لا أحد سواه ينقلها.

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