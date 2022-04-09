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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

المدير الفني لمنتخب الكرة النسائية يرد على إدعاءات إنچي غنام

صدى البلد

أكد محمد كمال، المدير الفني لمنتخب مصر لكرة القدم النسائية، أن الجهاز الفني رفض أكثر من مرة الرد على الادعاءات الباطلة التي روجتها إنچي غنام التي تم اختبارها في المعسكر السابق لمنتخب النسائية.

وأوضح كمال أن إنچي غنام لم يتم طردها من المعسكر كما روجت في وسائل الإعلام وإنما تركت المعسكر دون إخطار للجهاز الفني أو الإداري في تجاوز غير مقبول بالمرة ويضر بانضباط المعسكر والمنتخب وهو ما لا يمكن قبوله.

أما على الصعيد الفني فأكد كمال أن إنچي غنام تم تقييمها خلال المعسكر من قبل مدرب حراس المرمى بموجب تقرير فني شامل وجاءت في الترتيب الأخير بين الاختيارات المتاحة بسبب ضعف مستواها مقارنة بزميلاتها.

كما أن التقرير الطبي للاعبة أثبت إصابتها بتمزق في أربطة الكاحل الأيسر قبل انضمامها للمعسكر وهي إصابة لم يتم علاجها من قبل ناديها وتفاقمت لديها وتمنعها من تقديم أداء مرضي.

واختتم كمال تصريحاته بأن خروج أي لاعبة لوسائل الإعلام لتشويه سمعة منتخب بلدها أمر غير مقبول بالمرة وناشد وسائل الإعلام تحري الدقة قبل الترويج لادعاءات باطلة.
 

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