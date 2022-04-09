الزواج المبكر ضار صحيًا.. حسام موافي: بعض أدوية الضغط ممنوعة في الحمل

قال الدكتور حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، إن الزواج المبكر له مشاكل كثيرة جدا من الناحية الطبية.

وأضاف حسام موافي في برنامجه " رب زدني علما " المذاع على قناة " صدى البلد ": "المشاكل الصحية التي تحدث نتيجة زواج الفتيات قبل 18 سنة لا حل لها".

وأوضح حسام موافي، أن الضغط مع الحمل له عدة أنواع، حيث أن بعض السيدات بعانين من الضغط قبل الحمل، وهناك نوع آخر يصاب بارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل وهذا الأمر له طريقة علاج مختلفة.

ولفت حسام موافي، إلى أن هناك نوع آخر وهو الناتج عن تسمم الحمل وتصاب فيه المرأة الحامل بارتفاع ضغط الدم.

وأكمل حسام موافي : "الكثير من ادوية الضغط ممنوعة أثناء حمل المرأة لأنها قد تتسبب في تشوه الجنين أو التأثير على حياة الجنين ".