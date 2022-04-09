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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حولت النهار إلى ليل ..عاصفة ترابية تضرب مدن سعودية| فيديو

عاصفة ترابية على
عاصفة ترابية على السعودية

شهدت عدة مناطق بالسعودية خلال الساعات الماضية تدنيا في مستوى الرؤية بسبب العاصفة الترابية القوية التي أثرت على البلاد، فيما وصفها بعض المغردين على تويتر بأنها حولت النهار إلى ليل.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد نبه في وقت سابق لتعرض محافظة حفر الباطن إضافة إلى بعض محافظات المنطقة الشرقية إلى نشاط في الرياح السطحية يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية، في حالة تستمر حتى الثامنة مساء اليوم.

فيما حذرت المديرية العامة للدفاع المدني السعودي، من تعرض الرياض لأتربة مثارة تتسبب في انعدام الرؤية.

وقالت المديرية إن المركز الوطني السعودي للأرصاد أصدر تنبيها حول نشاط الرياض بسبب انعدام الرؤية حتى ليل اليوم السبت.

المركز الوطني السعودي للأرصاد انعدام الرؤية السعودية منطقة الشرقية العاصفة الترابية

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