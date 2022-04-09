الداخلية توزع كارت الخير لصرف سلع غذائية مجانية على الأسر الأكثر احتياجاً

قامت وزارة الداخلية بتنظيم مبادرة (كلنا واحد – معك فى رمضان) تزامناً مع شهر رمضان المبارك؛ حيث قام قطاع حقوق الإنسان بالتنسيق مع مؤسسة (مصر الخير)، بتوفير عدد من قسائم الشراء المعنونة بإسم (كارت الخير)، والتي تتيح لحاملها صرف سلع غذائية مجانية من المجمعات الاستهلاكية؛ وفقاً لاحتياجه خلال شهر رمضان المبارك؛ وذلك ضمن المبادرة.

كما جرى إيفاد مجموعة من الضباط والضابطات من القطاع، للقيام بتوزيع تلك الكروت على عدد من الأسر الأكثر احتياجاً بنطاق محافظتى الجيزة، والقليوبية.

وقد لاقت تلك المبادرة استحسان المواطنين، لحرص وزارة الداخلية على مشاركتهم الاحتفال بشهر رمضان المعظم، ووجهوا الشكر لرجال الشرطة على جهودهم فى تفعيل أُطر التواصل مع كافة أطياف المجتمع.

يأتي ذلك في إطار ثوابت إستراتيجية العمل بوزارة الداخلية، الهادفة إلى تفعيل الدور المجتمعي الهادف إلى بناء جسور الثقة والتعاون مع أطياف وفئات المجتمع المصري، والتواصل الفعال بجميع المناسبات؛ بما يسهم في تعميق أواصر الثقة وتعزيز الترابط بين رجال الشرطة والمواطنين.