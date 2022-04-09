حسام موافي: الكركديه لا يعالج الضغط .. والأدوية هي الحل

قال الدكتور حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، إن الضغط له مضاعفات شديدة جدا، مضيفا:" الضغط يتم علاجه بعد استشارة طبيب واستخدام دواء ولا يتم علاجه بالكركديه ".

أضاف حسام موافي في برنامجه " رب زدني علما " المذاع على قناة " صدى البلد "، :" أدوية الضغط يختلف تركيزها من 5 مللي واخرى 10 مللي".

وتابع حسام موافي:" الضغط لا يتم علاجه بالكركديه، وانا سجدت لله شكرا عندما تحركت الدولة ضد فرد يسرق الناس ويروج لطرق علاجية لا صحة لها ".

ولفت حسام موافي:" هذا الفرد الذي تم إلقاء القبض عليه كان يروج لدواء يعالج 17 مرض وهذا أمر غير علمي مطلقا ".

وأكمل حسام موافي :" يتم تغيير علاج الضغط عندما يفشل في تحقيق الهدف المنشود “، مضيفا:” علاج الضغط الحقيقي هو عدم الانفعال ومنع الملح في الطعام ".