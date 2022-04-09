خالد الجندي: خبر الاعتداء على القمص أرسانيوس مؤلم ومفجع

تقدم الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بخالص العزاء لأقباط مصر في استشهاد القمص أرسانيوس كاهن كنيسة السيدة العذراء وماربولس كرموز في الإسكندرية.



وقال الجندي خلال برنامجه لعلهم يفقهون على " دي ام سي" أن خبر الاعتداء عليه من قبل أحد الموتورين كان مؤلما ومفجعا، ولم نكن نتمنى أن تبقى هذه الكراهية والحقد والغباء في قلب بعض الناس.

وأكد عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن ما حدث كان مؤلما وقع ونزل على قلوبنا جميعا كالصاعقة وحسنا فعل فضيلة الإمام الأكبر الذي يمثلنا جميعا، الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، بعزائه ومواساته للأقباط في هذا الحادث المؤسف، سائلا الله ألا يتكرر، وأن يكثر بين الترابط واللُحمة بين أبناء هذا الوطن.

وشدد على أن أصحاب العقول الفارغة في محاولة زعزعة استقرار الوطن، لكن لن يفلحوا أبدًا مهما حاولوا، مؤكدًا أن هذه الأمور ليست مستبعدة على من باعوا أوطانهم ويتاجرون بأديانهم ويعادون أولياء الله تبارك وتعالى في كل مكان وخطاب، إذ يتهمون إلى من ينتمي لهذا الوطن أنهم منافقون.