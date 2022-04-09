الدوري الممتاز.. تشكيل الأهلي والمصري المتوقع في مباراة الليلة

تنطلق مساء اليوم السبت مباراة الاهلي والمصري البورسعيدي في اطار منافسات الجوله الـ 13 لـ بطولة الدوري المصري الممتاز علي ملعب استاد برج العرب.

موعد مباراة الاهلي والمصري البورسعيدي



ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والمصري في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة علي ستاد برج العرب.

وتذاع مباراة الأهلي والمصري عبر قناة اون تايم سبورت بتحليل مجموعة من نجوم الكرة المصرية.

تشكيل الأهلي المتوقع

حراسة المرمى : محمد الشناوى

الدفاع: كريم فؤاد - ياسر ابراهيم - محمد عبد المنعم - علي معلول

الوسط: أليو ديانج - عمرو السولية - مجدى أفشة

الهجوم: أحمد عبد القادر- بيرسي تاو - محمد شريف

تشكيل المصري البورسعيدي المتوقع لمواجهة الأهلي :

حراسة المرمى: أحمد مسعود

الدفاع: أحمد شديد قناوي - هيثم لعيوني - ياسر حمد - كريم العراقي

الوسط: فريد شوقي، عمرو موسى - حسن على - الياس الجلاصي - جريندو

الهجوم: عمرو مرعي