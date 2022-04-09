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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

صدمة ورعب وسخرية.. أبرز لقطات عبدالله السدحان في رامز موفي ستار

رامز موفي ستار
رامز موفي ستار

حل الفنان السعودي عبدالله السدحان، ضيفا على رامز جلال، في برنامج «رامز موفي ستار»، الذي يعرض عبر فضائية «MBC مصر»، ونعرض في التقرير التالي أبرز اللقطات:

 

"أخبروني إنك معي".. حوار غير متوقع من عبدالله السدحان لفان دام في "رامر موفي ستار".. فيديو
دار حوار بسيط بين عبد الله السدحان وفان دام، ووجه "السدحان"، حديثه لفان دام قائلا: "أخبروني أنك معي اليوم"، ليعلق رامز جلال قائلا: "أيه التواضع دا يا عبدالله".


رامز جلال ساخرا من عبدالله السدحان: شغال على عربية نقل طريق الرياض- الدمام.. فيديو
 

سخر رامز جلال من الفنان عبدالله السدحان، قائلا: "شغال على عربية نقل في طريق الرياض- الدمام".

 

صدمة عبد الله السدحان في رامز موفي ستار.. فيديو
 

تعرض الفنان السعودي عبدالله السدحان لصدمة ورعب كبير في سيارة رامز موفي ستار.

 

رعب عبد الله السدحان بعد سقوط كوبري رامز موفي ستار.. فيديو


تعرض الفنان السعودي عبدالله السدحان لرعب وهلع عقب سقوط كوبري سيارة رامز موفي ستار، وخاصة بعد رؤية التمساح في الماء.

 

إنشاء الله ولادي ينبسطوا.. رد عبد الله السدحان بعد اكتشاف مقلب رامز ..شاهد
عقب اكتشاف الفنان السعودي عبدالله السدحان مقلب رامز موفي ستار، علق قائلا: "إن شاء الله أولادي والمشاهدين يكونوا سعداء بالمقلب".
 

رامز جلال الفنان السعودي عبدالله السدحان عبدالله السدحان برنامج رامز موفى ستار عبد الله السدحان رامز موفي ستار

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