د. على جمعة : تقوى الله هى مفتاح كل خير

قال الدكتور على جمعة، إن تقوى الله سبحانه وتعالي مفتاح كل خير ومغلاق كل شر والله سبحانه وتعالي قال " وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ".



وأضاف على جمعة أن الإمام على عندما سئل عن التقوى قال " هي الخوف من الجليل ، والعمل بالتنزيل ، والرضا بالقليل ، والإستعداد ليوم الرحيل " فالامام على رأي أن التقوى تتلخص في هذة الاربعه .





وتابع على جمعة ، " ولاننا نحب الله سبحانه وتعالي وهو أمرنا بذالك الحب يجب علينا أن نتقيه والتقوى تتطلب العمل مع الإيمان باليوم الاخر وهذا يؤدي الي تفكير الإنسان في يوم الحساب قبل اي فعل .

