البنك المركزي: 5.8 تريليون جنيه حجم الائتمان المحلي بنهاية 2021

ارتفع حجم الإئتمان المحلي بنهاية ديسمبر الماضي إلى 5.8 تريليون جنيه مقابل 5.76 تريليون جنيه في نوفمبر الساق له ومقارنة بـ 5.653 تريليون جنيه في أكتوبر السابق.



وكشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن وصول صافي المطلوب من الحكومة ففإئتمان المحلي حو 3.8 تريليون جنيه في ديسمبر السابق مقابل 3.74 تريليون جنيه في نوفمبر الماضي ومقارنة بـ 3.7 تريليون جنيه في أكتوبر 2021.

وتضمنت المطلوبات من الحكومة الأوراق المالية بقيمة 3.91 تريليون جنيه في ديسمبر الماضي مقابل 3.9 تريليون جنيه في نوفمبر 2021 ومقارنة بـ 3.81 تريليون جنيه في أكتوبر 2021.



وبلغ حجم الإقراض والخصم ضمن صافي المطلوبات من الحكومة للإئتمان المحلي نحو 1.244 تريليون جنيه في ديسبمبر اماضي مقابل 1.24 تريليون جنيه في نوفمبر السابق ومقارنة بـ 1.3 تريليون جنيه في أكتوبر 2021



وسجلت الودائع ضمن المطلوبات للائتمان المحلي نحو 1.4 تريليون جنيه في ديسبمبر السابق مقابل 1.301 تريليون جنيه في نوفمبر 2021 ومقارنة بـ 1.3 تريليون جنيه في أكتوبر 2021.



ووصلت المطلوبات من القطاع العام ضمن الإئتمان المحلي نحو 142.044 مليار جنيه في ديسمبر الماضي مقابل 143.6 مليار جنيه في نوفمبر 2021 ومقارنة بـ 145.501 مليار جنيه في أكتوبر من نفس العام.

