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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بث مباشر لمباراة الأهلي والمصري البورسعيدي في الدورى

الاهلي
الاهلي

يقدم موقع صدى البلد الاخباري خدمة البث المباشر لمتابعة مباراة الأهلي أمام منافسه المصري البورسعيدي ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز .

وتنطلق مساء اليوم السبت مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي في إطار منافسات الجولة الـ 13 لـ بطولة الدوري المصري الممتاز علي ملعب استاد برج العرب.

موعد مباراة الاهلي والمصري البورسعيدي 

تقام مباراة الأهلي والمصري في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة علي ستاد برج العرب ، وتذاع مباراة الأهلي والمصري عبر قناة اون تايم سبورت وسط تحليل مجموعة من نجوم الكرة المصرية.

يستهدف فريق المصري كسر سلسلة النتائج السلبية بالفوز على الأهلي في مباراة اليوم، وتحسين مركز في جدول ترتيب الدوري.

ولم يحقق المصري أي انتصار في آخر 5 مباريات في مسابقة الدوري الممتاز، حيث تعادل في 3 مباريات وخسر في مواجهتين.

ولعب المصري 12 لقاء في مسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم، فاز في 3 مباريات فقط، وتعادل 7 مناسبات، وخسر مرتين.

ترتيب الأهلي والمصري
ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري المصري برصيد 31 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن الزمالك صاحب المركز الثاني، بينما يتواجد المصري في المركز الثامن بـ 16 نقطة.

أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق الذي يخوض مباراة المصري التي تنطلق في التاسعة والنصف مساء اليوم على استاد الجيش ببرج العرب ضمن منافسات الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول وكريم فؤاد وأيمن أشرف ومحمد عبد المنعم.

خط الوسط: أليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة ولويس ميكيسوني وبيرسي تاو.

خط الهجوم: محمد شريف.

وأعلن التونسي معين الشعباني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي تشكيلته كالتالي : 

وجاء تشكيل المصري كالتالي :

حراسة المرمى: أحمد مسعود.

الدفاع: أحمد شديد قناوي، هيثم لعيوني، ياسر حمد، كريم العراقي.

الوسط: فريد شوقي، عمرو موسى.

وأمامهما: حسن على، الياس الجلاصي، جريندو.

الهجوم: عمرو مرعي.

الأهلى المصري البورسعيدي المصري الدوري الممتاز الأهلي والمصري

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