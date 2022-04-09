مجلس الزمالك يدرس عدم قبول استقالة مصطفى هدهود

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، أن المجلس يدرس عدم قبول استقالة مصطفى هدهود نائب رئيس مجلس إدارة النادي من منصبه عقب تدخل بعض من رموز ومسئولي النادي لحل الأمر.

وقام رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك بنشر بيان رسمي بصفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عقب تقدم مصطفى هدهود نائب رئيس نادي الزمالك باستقالته من منصبه اليوم، خلال الجلسة الطارئة التي عقدها مجلس القلعة البيضاء اليوم.

واكد رئيس نادي الزمالك أنه سوف يعلن عن قرار مجلس بشأن الدكتور مصطفي هدهود عقب نهاية المباريات الثلاثة التي ستقام الليلة والمباريات هي :

مباراة كرة القدم في الدوري .

مباراة كرة السلة في البطولة الافريقية .

مبارة الكرة الطائرة في كأس مصر .

وجاء نص البيان كالتالي

إلي أعضاء الجمعية العمومية المحترمين وإلي جماهير الزمالك العظيمة .

لن يعلن قرار مجلس الادارة بشأن الدكتور مصطفي هدهود إلا عقب نهاية المباريات الثلاثة التي ستقام الليلة والمباريات هي :-

مباراة كرة القدم في الدوري .

مباراة كرة السلة في البطولة الافريقية .

مبارة الكرة الطائرة في كأس مصر .

حفاظا علي توفير المناخ الهادئ لهذه الفرق .

أدعو جميعا معي الله أن يوفق أبناءنا في هذه المباريات .

وسيذاع فيديو صوت و صورة بالقرار عقب نهاية آخر مباراة .

وأشار المصدر أن المجلس يدرس بالفعل عدم قبول استقالة هدهود والتقدم باعتذار للاتحاد المصري لكرة اليد وتوضيح الأمر ، وسحب كل الملفات الخاصة به وتوزيعها على باقي الأعضاء ، حيث اشتعلت الازمه مؤخرا مما اضطر الي مطالبة هدهود بالتقدم بالاستقالة ، ولكن قام البعض من رموز النادي بالتدخل والتحدث مع مسؤولي النادي لتهدئة الوضع.

ونشبت أزمة بشأن حصول هدهود على ميدالية فضية عقب مباراة الزمالك أمام سبورتنج في نهائي كأس مصر لكرة اليد، والتي خسرها الأبيض

وكان مرتضي منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك دعا المجلس لعقد جلسة طارئة اليوم لإتخاذ قرار عاجل بشأن ما بدر من الدكتور مصطفي هدهود نائب رئيس النادي أثناء مراسم توزيع الميداليات عقب إنتهاء مباراة الزمالك وفريق سبورتنج في نهائي بطولة كأس مصر في كرة اليد.

وخسر فريق اليد نهائي كأس مصر أمام فريق سبورتنج مساء الأمس بنتيجة 33 - 30