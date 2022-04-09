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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

حماة الوطن يهنئ الرئيس السيسي والقوات المسلحة بذكرى العاشر من رمضان

طارق نصير
طارق نصير

تقدم النائب اللواء طارق نصير، أمين عام حزب حماه الوطن ووكيل اول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ وعضو البرلمان العربي، بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والفريق اول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بذكرى العاشر من رمضان.  

وقال اللواء طارق نصير، إنه لمن دواعي سروري أن اتقدم إليكم يا فخامة الرئيس بخالص التهنئة القلبية بمناسبة ملحمة العاشر من رمضان هذه الذكرى التي يفخر بها كل مواطن مصري وعربي حيث أثبتت  فشل اسرائيل في فرض الأمر الواقع على قواتنا المسلحة التي هانت أرواحهم ولم تهن مكانة الوطن في قلوبهم حتى تحقق النصر العظيم.

وأضاف النائب، أنه من أهم أسباب نجاح حرب العاشر من رمضان استعادة الثقة بالنفس لرجال  قواتنا المسلحة والقدرة على التخطيط العلمي السليم لتحطيم العجرفة الاسرائيلية التي ادعت تفوقها على مصر عسكريا، مؤكدا على أن التاريخ يعيد نفسة في التفاف الشعب المصري حول قيادتكم الرشيدة  لاستكمال مرحلة البناء والتنمية نحو الجمهورية الجديدة. 

وأوضح اللواء طارق نصير، أن المصريين يدركون بأن دورهم الذي خلقهم الله له لا يزال قائما ومستمرا حتى تقوم الساعة لأن مصر كانت ومازالت بكل عراقتها التاريخية وثوابتها الثقافية صاحبة دور فاعل ومؤثر وموطنا للأمن والسلام.

حماه الوطن الرئيس السيسي القوات المسلحة مصر وزير الدفاع

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