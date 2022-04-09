"حشيشستان" يحصد جائزة أفضل مشروع فيلم تحت التطوير بـ بيروت

حصد منذ قليل مشروع الفيلم الفلسطيني "حشيشستان" المشارك في الدورة السادسة لملتقى بيروت السينمائي، التي عقدت "أونلاين" في الفترة من ٧- ٩ إبريل، جائزة شبكة قنوات راديو وتليفزيون العرب ART وقيمتها ٥ آلاف دولار، كأفضل مشروع فيلم - تحت التطوير.

الفيلم كتابة وإخراج سعيد زاغة وإنتاج ميس سلمان، وتم اختياره من قبل لجنة فنية مكونة من السيدة أفنان السراج، مدير توزيع المحتوى الرقمي، وأنطوان خليفة، المستشار الفني لشبكة ART، الذي قام بتسليم الجائزة.

العام الرابع:

جدير بالذكر أن الملتقى الذي تشارك به قنوات ART للعام الرابع على التوالي، تنظمه سنوياً جمعية "بيروت دي سي". وهو ملتقى للإنتاج المشترك يجمع المنتجين والمخرجين العرب المستقلين وأصحاب مشاريع الأفلام الطويلة (الروائية والوثائقية) مع عاملين إقليميين ودوليين في هذا المجال.