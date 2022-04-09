بث مباشر لـ مباراة الزمالك ومصر للمقاصة في الدوري

يقدم موقع صدى البلد الاخباري خدمة البث المباشر لمتابعة مباراة الزمالك ومنافسه مصر للمقاصة اليوم ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز .

ويحل فريق الزمالك ضيفا ثقيلا على نظيره مصر للمقاصة، اليوم، السبت، على استاد الكلية الحربية، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك والمقاصة والقناة الناقلة:

تقام مباراة الزمالك ومصر المقاصة في تمام التاسعة والنصف مساء، وتنقل عبر قناة ON Time Sports 2 HD بتعليق مؤمن حسن.

الزمالك ضد مصر المقاصة:

يسعى الزمالك بقيادة مديره الفني جوسفالدو فيريرا لمواصلة انتفاضته في مسابقة الدوري المصري، بالفوز على مصر المقاصة في مباراة اليوم، ومطاردة الأهلي على صدارة الدوري.

وكان الزمالك فاز على بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في الجولة الماضية من مسابقة الدوري المصري.

وخاض الزمالك 12 مباراة في مسابقة الدوري المصري هذا الموسم، فاز في 9 مناسبات، وتعادل في لقاء وحيد، وخسر مواجهتين.

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا عن التشكيل الذي سيخوض به الفريق مباراة المقاصة المقرر لها في التاسعة والنصف مساء اليوم السبت باستاد الكلية الحربية، في إطار مباريات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

و يضم التشكيل كلا من:

حراسة المرمى : محمد أبوجبل

خط الدفاع : محمد عبد الشافي – محمود علاء – محمد عبد الغني – حمزة المثلوثي

خط الوسط: طارق حامد – إمام عاشور – يوسف أوباما – أشرف بن شرقي - أحمد سيد "زيزو"

خط الهجوم: عمر السعيد