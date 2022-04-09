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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مفتاح عظيم | علي جمعة : علينا الاهتمام البالغ بالصلاة ..فيديو

صدى البلد

قال الدكتور على جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، علينا التمسك بالصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم قال "العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة "، والله سبحانه وتعالي قال " وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ۚ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ".
 

وأضاف على جمعة، في برنامجه "القرآن العظيم"، المذاع على قناة صدى البلد، أن إقامة الصلاة ركن من أركان الإسلام بل هى من أعظم أركانه،  وهى كبيرة وليس هناك في اي ديانه بها هذا الكم الهائل من الصلوات في كل يوم.

وتابع د. على جمعة،  انه يجب ان نهتم اهتماما بالغا بقضية الصلاة وهى مفتاح عظيم والاستهانة بها مؤذية في الحياة الدنيا.

الدكتور علي جمعة أركان الإسلام الازهر الشريف الصلاة علي جمعة هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف إقامة الصلاة

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