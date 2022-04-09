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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تأجيل دعوى بطلان لائحة ضمانات وحوافز الاستثمار والمناطق الحرة لجلسة 8 مايو

المناطق الحرة
المناطق الحرة

قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عوض عبدالحميد تأجيل الدعوى المطالبة ببطلان المادتين رقمى 68 ، 69 من اللائحة التنفيذية لفانون رقم 8 لسنة 1997 باصدار قانون ضمانات وحوافز الاستثمار والمناطق الحرة لجلسة 8 مايو.


حملت الدعوى رقم 75 لسنة 43 دستورية مقامة من شركة ايمكو للملابس الجاهزة ويمثلها قانونا باسم محمد فاضل عثمان سلطان.

طالب مقيم الدعوى عدم دستورية المادتين رقمى 68 ، 69 من اللائحة التنفيذية لفانون رقم 8 لسنة 1997 باصدار قانون ضمانات وحوافز الاستثمار والمناطق الحرة والصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1247 لسنة 2004 م بتعديل بعض احكام اللائحة التنفيذية لقانون ضمانات و حوافز الاستثمار الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2018 لسنة 1997 م والمادة 60 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1820 لسنة 2015 م باصدار اللائحة التنقيذية لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار والمادتين رقمى 59 ، 110 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2310 لسنة 2017 بشان اصدار اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 م والمادة 118 من قانون الجمارك الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 66 لسنة 1963 وذلك لمخالفتهم احكام الدستور الصادر سنة 2014 م فى المواد ( 4 ، 5 ، 8 ، 9 ، 28 ، 33 ، 36 ، 38 ، 41 ، 53 ، 59 ، 94 ، 95 ، 96 ) من الدستور المصري الصادر فى 2014 م . مع الزام المدعى عليهم بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة .

هيئة المفوضين الدعوى حوافز الإستثمار المناطق الحرة الاستثمار والمناطق الحرة عدم دستورية

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