قيادي بفتح: من الضروري الاتفاق على آلية موحدة لمقاومة جرائم الاحتلال|فيديو

شدد القيادي في حركة فتح، رأفت عليان، على ضرورة الاتفاق على آلية موحدة لمقاومة جرائم الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين، مشيرا إلى أن الحديث عن الحل الأمنى من تل أبيب لن يحدث أي جديد بل الحل السياسي.

وأضاف القيادي في حركة فتح، في حديثه لقناة "الغد"، أن محاولات سلطات الاحتلال الإسرائيلي تقديم الملف الإيراني عن القضية الفلسطينية هو عبث وسيكون من ورائه الكثير من العواقب، لافتا إلى أن الشارع الإسرائيلي يدفع الثمن الآن جراء ما تقوم به سلطات الاحتلال في فلسطين.

وأشار القيادي في حركة فتح، إلى أن شخصا واحدا من فلسطين استطاع أن يفرض حظر التجول على شوارع تل أبيب بعد ما جرى في مخيم جنين، موضحا أن هناك عقيدة لدى الشارع والشعب الفلسطيني لن يقدر عليها الاحتلال خاصة بعد الأعمال الإجرامية في القدس والمسجد الأقصى.

وأوضح القيادي في حركة فتح، أن عقيدة الشعب الفلسطيني لن يستطع أحد أن يقدر عليها، وشاهد العالم ما حدث والتصدي لبطش الاحتلال الذي يدعى دوما أنه الجيش الذي لا يقهر.

وأفاد مراسل الغد باستشهاد فلسطيني وإصابة آخرين بنيران قوات الاحتلال خلال اقتحامها مخيم جنين، واقتحمت قوات الاحتلال منزل منفذ عملية تل أبيب الشهيد رعد حازم في جنين، وطالبت أسرةَ الشهيد بإخلاء المنزل وتسليم نفسها، وكانت عملية تل أبيب قد أسفرت عن مقتل ثلاثة إسرائيليين وإصابة آخرين.