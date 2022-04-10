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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الحكم على المتهم بقتل شخص فى الأميرية .. اليوم

محاكمة
محاكمة

تصدر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار عادل أبو المال، اليوم الأحد، الحكم على عامل بعد إحالة أوراقه لفضيلة المفتى و2 آخرين، بتهمة قتل شاب طعنا بسلاح أبيض أمام منزله فى الأميرية.

تعقد الجلسة بعضوية المستشارين جمال رزق، وأمجد أمين فرنسيس، بأمانة سر محمد لاشين، وعبدالله أبو ضيف.

وكان رئيس مباحث قسم شرطة الأميرية، تلقى بلاغا من شرطة النجدة بوفاة الشاب إثر إصابته بجرح نافذ في الصدر. انتقل رجال المباحث للمكان، وتبين سابقة حدوث مشادة كلامية بين الطرفين بسبب خلافات سابقة، بسبب تعرض القاتل للجيران بالأذى، حيث قامت أسرة المتوفى بعمل محضر فى قسم الشرطة بعدم التعرض، وتبين أن المجنى عليه كان عائدا إلى منزله، وتشاجر معه المتهم، وقام بطعن المجنى عليه بعدة طعنات نافذة.

محكمة جنايات القاهرة الحكم قتل قتل شاب الأميرية فضيلة المفتي

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