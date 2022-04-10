حبس شخصين تخصصا فى سرقة هواتف المواطنين بمدينة نصر

قررت جهات التحقيق، حبس شخصين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بالتخصص فى سرقة هواتف المواطنين بأسلوب الخطف بمدينة نصر.

وكلفت جهات التحقيق بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهمين واعداد تقرير مفصل بذلك.

وكانت قد كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة من (أحد المواطنين ، مقيم بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة) بأنه حال سيره بدائرة القسم قام شخصان يستقلان مركبة " توك توك "بإستيقافه وسرقة (هاتفه المحمول) كرهاً عنه وتهديده بإستخدام سلاح أبيض "مطواة ".

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تم التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (شخصين ، مقيمان بدائرة القسم).

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما حال إستقلالهما مركبة " توك توك " والمُستخدمة فى إرتكاب الواقعة , وبحوزتهما (الهاتف المحمول المستولى عليه - السلاح الأبيض المُستخدم فى إرتكاب الواقعة) ، كما إعترفا بإرتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه .

وبتطوير مناقشتهما أقرا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب "الخطف"، وبإرتكاب حادث سرقة (هاتف محمول) آخر من (أحد المواطنين ، مقيم بدائرة قسم شرطة إمبابة بالجيزة) حال سيره بدائرة القسم، كما تم بإرشادهما ضبط الهاتف المحمول المستولى عليه بمسكنهما، وبإستدعاء المجنى عليه تعرف على الهاتف المحمول، وإتهمهما بالسرقة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.