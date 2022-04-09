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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

محمد كيلاني: «الناس بتركب الطيارة تتفرج على السما أو تقرأ كتاب إنما أنا بنام»|فيديو

الفنان محمد كيلاني
الفنان محمد كيلاني

حل الفنان محمد كيلاني، ضيفاً مع برنامج "نجوم السماء"، المُذاع على فضائية "الأولى".
وقال محمد كيلاني إن والده يعمل مهندس طيران، معقباً: "بحكم عمل والدي، فبنسبالي الطيران ده والطيارة عامة حاجة عادية جداً".
وتابع الفنان: "الناس كلها لما بتركب طيارة بتحب تتفرج على السما، أو بتحب تقرأ كتب .. إلا أنا اتعودت أول ما أطلع الطيارة أنام".
وأكمل محمد كيلاني قائلاً: "علشان وأنا صغير لما كنت بركب جمب والدي في الطيارة، وكان يحصل مطبات هواء .. فكنت ببقى قلقان شوية .. فـ والدي كان يطبطب عليا ويقولي نام".  

محمد كيلاني برنامج نجوم السماء الأولى مهندس طيران مطبات هواء

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