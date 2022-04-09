محمد كيلاني: «الناس بتركب الطيارة تتفرج على السما أو تقرأ كتاب إنما أنا بنام»|فيديو

حل الفنان محمد كيلاني، ضيفاً مع برنامج "نجوم السماء"، المُذاع على فضائية "الأولى".

وقال محمد كيلاني إن والده يعمل مهندس طيران، معقباً: "بحكم عمل والدي، فبنسبالي الطيران ده والطيارة عامة حاجة عادية جداً".

وتابع الفنان: "الناس كلها لما بتركب طيارة بتحب تتفرج على السما، أو بتحب تقرأ كتب .. إلا أنا اتعودت أول ما أطلع الطيارة أنام".

وأكمل محمد كيلاني قائلاً: "علشان وأنا صغير لما كنت بركب جمب والدي في الطيارة، وكان يحصل مطبات هواء .. فكنت ببقى قلقان شوية .. فـ والدي كان يطبطب عليا ويقولي نام".