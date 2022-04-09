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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

وزير الشباب بافتتاح بطولة إفريقيا للسلة: قادرون على استضافة كل الفعاليات العالمية

صدى البلد

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور مجدي أبو فريخة رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة، افتتاح بطولة إفريقيا لكرة السلة BAL، بحضور أمادو جاللو فال رئيس الرابطة الإفريقية لكرة السلة BAL، ڤيكتور ويليامز المدير التنفيذي للرابطة الإفريقية، اديكيمبو موتومبو سفير الـNBA للبطولة، والتي تقام في مجمع صالات الدكتور حسن مصطفى خلال الفترة من 9 إلى 19 أبريل الجاري.

ومن جهته، قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إن مصر تستضيف البطولة في نسختها الثانية، بعد أن أقيمت النسخة الأولي في رواندا.

وأكد أن مصر أصبح لديها البنية التحتية القوية والقدرات البشرية المدربة والمؤهلة لاستضافة أقوى وأكبر البطولات الدولية والعالمية.

واختتم وزير الشباب والرياضة كلمته متمنيًا التوفيق لجميع الفرق المشاركة في البطولة.

فيما أعرب أمادو جاللو فال رئيس بطولة إفريقيا للأندية BAL، عن سعادته بالتنظيم الرائع للبطولة من جانب مصر، مؤكدا ان الأجواء حماسية للغاية، وستحفز اللاعبين على المنافسة.

وانطلقت فعاليات مجموعة النيل ببطولة إفريقيا للأندية لكرة السلة BAL بمشاركة الزمالك "حامل اللقب"، والتي تضم كلا من: الزمالك المصري، كوبرا سبورت الجنوب السوداني، بيترو دي لواندا الأنجولي، فاب الكاميروني، إسبوار الكونغولي، كيب تاون تايجرز الجنوب إفريقي.

وافتتح نادي الزمالك مشواره في البطولة بمواجهة كوبرا سبورت بطل جنوب السودان، وفاز الزمالك بنتيجة 80 - 63.

ومن المقرر أن يواجه نادي الزمالك في ثاني مبارياته، فريق كيب تاون تايجرز الجنوب إفريقي، يوم الثلاثاء المقبل.

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