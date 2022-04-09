ريال مدريد يفوز على خيتافي بثنائية في الدوري الإسباني

فاز فريق ريال مدريد على ضيفه خيتافي، بهدفين دون مقابل في الجولة 31 لبطولة الدوري الإسباني.

هدف التقدم لريال مدريد جاء عن طريق البرازيلي كاسيميرو بضربة رأسية من متابعة للركلة العرضية الرائعة التي أرسلها فينسيوس جونيور بوجه قدمه الخارجي من الجهة اليسرى، في الدقيقة 38.

وكان الفرنسي كريم بنزيما سجل هدفًا لـ ريال مدريد في الدقيقة الرابعة لكن تم إلغائه بداعي التسلل.

وفي الشوط الثاني، أكد لوكاس فاسكيز انتصار ريال مدريد بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 68، بتسديدة رائعة بباطن قدمه اليسرى.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد ريال مدريد للنقطة 72 في المركز الأول بجدول ترتيب الدوري الإسباني، فيما تجمد رصيد خيتافي عند 32 نقطة في المركز الرابع عشر.

التشكيل شهد البدء بـ مارسيلو كظهير أيسر، فيما يبدأ لوكاس فاسكيز كظهير أيمن.

تشكيل ريال مدريد اليوم في الدوري الاسباني

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: لوكاس فاسكيز، ميليتاو، ديفيد ألابا، مارسيلو.

خط الوسط: فيديريكو فالفيردي، كاسيميرو، كامافينجا.

خط الهجوم: رودريجو جوس، كريم بنزيما، فينيسيوس جونيور.