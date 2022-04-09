أحمد موسى: كلمة جماعة منحلة بتوجع الإخوان والرئيس السيسي خلصنا منهم|فيديو

علق الإعلامي أحمد موسى، على تسريب حلقة اليوم من مسلسل الاختيار للقاء جمع الرئيس السيسي والمشير طنطاوي والمعزول مرسي قبل إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية في 2012.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد "، :" زمان لما كنت اكتب جماعة منحلة عصام العريان يكلمني ويقولي بلاش كلمة جماعة منحلة ".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى :" كلمة منحلة كانت توجع الإخوان وكنت بكتب جماعة الإخوان المنحلة ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" الرئيس السيسي خلص مصر من جماعة الإخوان الإرهابية، ولو السيسي معملش حاجة في البلد غير أنه خلصنا من الإخوان هنقول كفاية انه عمل كده ".