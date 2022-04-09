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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

منتخب الكرة النسائية يواصل تدريباته استعدادا لـ الأردن

صدى البلد

يواصل منتخب مصر للكرة النسائية ، تدريباته اليومية بالأردن استعدادا لخوض مباراته الودية أمام نظيره الأردني ، يوم 11 ابريل الجارى، ضمن منافسات الدورة الودية الدولية المقامة حاليا بالأردن.

ويحرص الجهاز الفني لمنتخب الكرة النسائية، على إلقاء محاضرات يومية بالفيديو علي اللاعبات من أجل شرح نقاط القوة والضعف في المنتخب الأردني، حيث يمتلك المنتخب رغبة قوية للفوز في المباراة المقبلة لتحقيق الهدف من المشاركة في الدورة وهو تحسين التصنيف الدولي لمنتخب الكرة النسائية.

في السياق ذاته، حرصت الدكتورة دينا الرفاعي، رئيس البعثة، والجهاز الفني لمنتخب مصر للكرة النسائية على حضور مباراة الأمس، حيث فاز منتخب الهند على نظيره الأردني بهدف نظيف فى المباراة التي جرت بينهما ضمن منافسات الدورة.

و يترأس بعثة منتخب الكرة النسائية في الأردن الدكتورة دينا الرفاعي عضو مجلس ادارة اتحاد الكرة والمشرف على الكرة النسائية.

وتضم قائمة اللاعبات كلا من ، ناصرة عيد وأمينة إسماعيل وفرح سمير لحراسة المرمي، انجي عطية "كابتن المنتخب" ، شروق سيد ، بسنت عبد العزيز ، مرفت فاروق ، إيمان حسن ، هند إسماعيل، أمنية محمود، عهد طارق، مهيرة علي، منة طارق، سارة عصام، سامية آدم ، وسالي منصور ، ندا الغريب ، منار هاني، أمنية سمير، راندا خليل ، هيام عبد الحفيظ ، مديحة حبيب، نورا أحمد.

ويضم الجهاز الفني لمنتخب الكرة النسائية، محمد كمال مديرا فنيا، ومروة الحواط مدربا عاما ، ومحمد عرفات مدربا للحراس، وراما نجيب مديرا إداريا، و الدكتورة إيمان كمال طبيب ، وريم محمود أخصائي علاج طبيعي وتأهيل، وأحمد حسن مسئول المهمات.

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