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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بسبب الغلاء

تذكرة 3 شهور بـ 9 يورو.. ألمانيا تتخذ عدة إجراءات لتخفيف العبء عن المواطنين

ألمانيا
ألمانيا

قال عربي مرزق مراسل قناة إكسترا نيوز من العاصمة الألمانية برلين، إن الحكومة الألمانية وجهت عددًا من الحزم للمواطن الألماني من خلال دعم أرباب العمل والاشتراط على أرباب العمل ضخ ٣٠٠ يورو لكل شخص يعمل في ألمانيا على المرتب لمرة واحدة حتى يستطيع المواطن الألماني دفعه في التدفئة .

وأضاف أن السلطات الألمانية تخفيض 30 سنتاً على سعر لتر البنزين، مع توفير تذكرة للمواطن الألماني يستطيع استخدامها لمدة 3 أشهر في عموم ألمانيا بـ 9 يورو، مشيرًا إلى أن التذكرة الشهرية كانت بثمن 83 يورو.
 وأوضح أن الشركات الألمانية تعاني من أزمة كبيرة في أسعار الطاقة ووزارة المالية الألمانية قررت ضخ مبالغ مالية لتلك الشركات.
 

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