بيننا وبين الإخوان دم.. أحمد موسى: مرسي هدد بإشعال مصر

علق الإعلامي أحمد موسى، على تسريب حلقة اليوم من مسلسل الاختيار للقاء جمع الرئيس السيسي والمشير طنطاوي والمعزول مرسي قبل إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية في 2012.



وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد "، :" مفيش في العالم بها تنظيم يهدد دولة مثلما فعلت جماعة الإخوان الإرهابية".

وتابع الإعلامي أحمد موسى:" اخيرا كيس الجوافة محمد مرسي نطق وهدد بإشعال الدولة المصرية أمام وزير الدفاع ومدير المخابرات الحربية ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" عناصر جماعة الإخوان الإرهابية خونة وقتلة وهذا ما يؤكد عليه التاريخ، وهيفضل بين الشعب المصري وجماعة الإخوان الإرهابية دم مدى الحياة، وهذه الجماعة الإرهابية لا تعرف إلا القتل".