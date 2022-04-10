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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

حلقة بحثية عن الصحة الانجابية بثقافة الدقهلية

ثقافة الدقهلية
ثقافة الدقهلية

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافه برئاسة الفنان هشام عطوه بفرع ثقافة الدقهلية التابع لإقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة أمل عبد الله، مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية، حيث عقدت مكتبة سنتماي الثقافيه حلقه بحثية بعنوان "الصحه الانجابية للمرأة المصرية بين الواقع والمأمول" حاضرها كل من د. أحمد مصطفي دكتور في الصحة النفسية، د. محمد السيد الطحان ماجستير في التربيه.

ناقشت الندوة، الصحه الانجابية التي تعتبر جزاء اساسيا من الصحه العامة حيث عرفتها منظمه الصحه العالميه بأنها الوصول إلى حال اكتمال السلامه البدنيه والنفسيه والعقليه والاجتماعيه لكل من الرجل والمراه حيث أنها تعكس المستوي الصحي للرجل والمراه في سن الإنجاب ورفع المستوى الصحي لهما ويعتبير المراهقين والشباب من الفئات العمرية المستهدفة بالصحه الانجابيه لتجنبهم السلوكيات الضاره التي تؤدي لأخطار تهدد صحتهم الحالية والمستقبليه وحتى يتجنبوا ذلك يجب أن يتعلموا مسؤوليتهم تجاه صحتهم والحفاظ عليها.

وأشار الدكتور محمد السيد الطحان ان العوائق التي تؤثر على الصحه الانجابيه والسلوكيات والانجاب وتكوين أسرة تتحكم فيها عده عوامل منها ثقافيه وبيولوجية ونفسيه واجتماعية ومكانه المراه في المجتمع.

كما نفذت مكتبة الجوابر الثقافية معرض رسوم للأطفال نفذها الفنان التشكيلى ابراهيم عاشور، كما نظمت مكتبة رأس الخليج الثقافية ورشة حكي عن الصدق والكذب بمدرسة شربين الثانوية.

نفذت مكتبة أتميدة معرض فن تشكيلي  وورشة فنية لعمل زينة رمضان وتم استخدام أوراق الفوم الملون، فيما نظم بيت ثقافة السنبلاوين عرض فني لفريق الكورال بقياده المايسترو عبدالله رجال إشراف كريمه وفيق، قدموا خلاله باقه من الأغانى المتنوعة منها منها "سيره الحب، وفكر وني وأغاني اهلا رمضان".

ثقافة قصور الثقافة رمضان منظمة الصحة العالمية مصر

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