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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

أهلي 2008 لكرة الماء يفوز على نيو جيزة 12-6 في بطولة الجمهورية

صدى البلد

فاز فريق كرة الماء بالنادي الأهلي مواليد 2008 على نظيره فريق نيو جيزة بنتيجة 12-6، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم السبت ضمن منافسات بطولة الجمهورية.

أقيمت المباراة بحمام سباحة نادي الجزيرة، وقدم الأهلي عرضًا قويًّا خلال المباراة، التي شارك بها كل من: محمد هيثم, وأحمد شريف في حراسة المرمى, وحاتم حسين, وأحمد عكاشة, ويوسف معتز, وأحمد طارق, وياسين غنيم, وسليم يسري, وعمر أحمد أبو بكر, وآدم أدهم, وعلي محمد عبد السلام , وياسين عبد الناصر, ونور الدين عمرو, ويحيى تامر, وأحمد هاني.

وواصل «أهلي 2008» نتائجه المتميزة بعد فوزه على الزمالك بنتيجة 10-4, وتغلبه أيضًا على طلائع الجيش بنتيجة 25-3. فيما يلتقي الفريق مع الجزيرة الأربعاء المقبل في التاسعة والنصف مساء ضمن منافسات بطولة الجمهورية.

ويقود فريق أهلي 2008 لكرة الماء فيصل سامر المدير الفني، ويعاونه علي شريف, فيما يضم الجهاز الإداري كلا من: سيف ممدوح مديرًا إداريًّا، وسامح العشري إداريًّا، وخالد بن عيسى محللًا للأداء، وأحمد أكرم إخصائي تأهيل.

 

فريق كرة الماء بالنادي الأهلي بطولة الجمهورية فريق نيو جيزة حمام سباحة نادي الجزيرة ياسين عبد الناصر

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