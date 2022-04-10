بورشة تجري اختبارات على سياراتها الكهربائية لمواجهة تقلبات شبكات الطاقة.. صور

تمتلك بورشة رؤية مستقبلية لأسطولها المتنامي من السيارات الكهربائية، حيث ترغب الشركة في تلبية كل احتياجات ومتطلبات جزءاً كبيراً في السوق العالمية من السيارات الكهربائية الصديقة للبيئة، وفي اختبار تم إجراؤه مع مشغل الشبكة TransnetBW والشركة الاستشارية Intelligent Energy System Services (IE2S)، اختبرت بورشة إنتاج خمس سلاسل من منتجات تايكان كحلول موازنة لشبكة الطاقة، الفكرة في الاختبار هي الاستفادة من الحصة السوقية المتزايدة للسيارات الكهربائية كموازن لشبكة الطاقة خلال أوقات الاستخدام المفرط.

بورشة تجري اختبارات على سياراتها الكهربائية لمواجهة تقلبات شبكات الطاقة

في المستقبل الذي يمكن أن تهيمن عليه السيارات الكهربائية، سيكون استقرار شبكة الطاقة أكثر أهمية من أي وقت مضى، وتضع بورشة الموارد في حل جديد، حيث ترى الشركة أن المركبات الكهربائية هي الحل الأمثل للمساعدة في تحقيق التوازن في شبكة الطاقة أثناء حالات الاستخدام المفرط.

ستستخدم فكرة بورشة المركبات الكهربائية لمواجهة تقلبات شبكة الطاقة التي تديرها حاليًا محطات توليد الطاقة، وتستخدم بورشة تايكان بنية 800 فولت تساعد على نقل الطاقة بسرعة.

تقول بورشة انه إذا لم يتم تثبيت شبكات الطاقة عند تردد طاقة ثابت قدره 50 هرتز، فهناك خطر انقطاع التيار الكهربائي، وكانت محطات الطاقة التقليدية على وجه الخصوص مسؤولة عن تخفيف هذه التقلبات، حيث يعتبر استخدام البطاريات عالية الجهد كمخزن مؤقت سيكون أمرًا مربحًا للطرفين، ويمكن تعويض سائقي السيارات الكهربائية ماليًا عن مساهمتهم في موازنة الطاقة".

تم الانتهاء من الاختبار بواسطة خمس سيارات من طراز بورشة تايكان، وتم توصيلها بشبكة الطاقة عبر (Porsche Home Energy Manager HEM) وتمت إدارة هذا الاختبار بواسطة TransnetBWوالشركة الاستشارية Intelligent Energy System Services (IE2S) لضمان الدقة والأمان، ويعتمد الاختبار على نظام تجميع فريد قائم على السحابة طورته IE2S والذي يتحكم في عملية الشحن بناءً على احتياجات شبكة الطاقة ويمكنه تغذية مرتدة الطاقة حسب الحاجة.

الاختبار الأولي لبورشه هو الخطوة الأولى لبناء علاقة تكافلية بين السيارات الكهربائية وشبكة الطاقة التي تشحنها، مع استمرار نمو الاعتماد على الطاقة المتجددة والمركبات الكهربائية، ستصبح مشاركة الطاقة أكثر أهمية، وهذا هو سبب أهمية هذا الاختبار لمستقبل سياراتنا.