عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بورشة تجري اختبارات على سياراتها الكهربائية لمواجهة تقلبات شبكات الطاقة.. صور

بورشة تجري اختبارات
بورشة تجري اختبارات على سياراتها الكهربائية

تمتلك بورشة رؤية مستقبلية لأسطولها المتنامي من السيارات الكهربائية، حيث ترغب الشركة في تلبية كل احتياجات ومتطلبات جزءاً كبيراً في السوق العالمية من السيارات الكهربائية الصديقة للبيئة، وفي اختبار تم إجراؤه مع مشغل الشبكة TransnetBW والشركة الاستشارية Intelligent Energy System Services (IE2S)، اختبرت بورشة إنتاج خمس سلاسل من منتجات تايكان كحلول موازنة لشبكة الطاقة، الفكرة في الاختبار هي الاستفادة من الحصة السوقية المتزايدة للسيارات الكهربائية كموازن لشبكة الطاقة خلال أوقات الاستخدام المفرط.

بورشة تجري اختبارات على سياراتها الكهربائية لمواجهة تقلبات شبكات الطاقة

في المستقبل الذي يمكن أن تهيمن عليه السيارات الكهربائية، سيكون استقرار شبكة الطاقة أكثر أهمية من أي وقت مضى، وتضع بورشة الموارد في حل جديد، حيث ترى الشركة أن المركبات الكهربائية هي الحل الأمثل للمساعدة في تحقيق التوازن في شبكة الطاقة أثناء حالات الاستخدام المفرط.

 

ستستخدم فكرة بورشة المركبات الكهربائية لمواجهة تقلبات شبكة الطاقة التي تديرها حاليًا محطات توليد الطاقة، وتستخدم بورشة تايكان بنية 800 فولت تساعد على نقل الطاقة بسرعة.

 

تقول بورشة انه إذا لم يتم تثبيت شبكات الطاقة عند تردد طاقة ثابت قدره 50 هرتز، فهناك خطر انقطاع التيار الكهربائي، وكانت محطات الطاقة التقليدية على وجه الخصوص مسؤولة عن تخفيف هذه التقلبات، حيث يعتبر استخدام البطاريات عالية الجهد كمخزن مؤقت سيكون أمرًا مربحًا للطرفين، ويمكن تعويض سائقي السيارات الكهربائية ماليًا عن مساهمتهم في موازنة الطاقة".

 

تم الانتهاء من الاختبار بواسطة خمس سيارات من طراز بورشة تايكان، وتم توصيلها بشبكة الطاقة عبر (Porsche Home Energy Manager HEM) وتمت إدارة هذا الاختبار بواسطة TransnetBWوالشركة الاستشارية Intelligent Energy System Services (IE2S) لضمان الدقة والأمان، ويعتمد الاختبار على نظام تجميع فريد قائم على السحابة طورته IE2S والذي يتحكم في عملية الشحن بناءً على احتياجات شبكة الطاقة ويمكنه تغذية مرتدة الطاقة حسب الحاجة.

 

الاختبار الأولي لبورشه هو الخطوة الأولى لبناء علاقة تكافلية بين السيارات الكهربائية وشبكة الطاقة التي تشحنها، مع استمرار نمو الاعتماد على الطاقة المتجددة والمركبات الكهربائية، ستصبح مشاركة الطاقة أكثر أهمية، وهذا هو سبب أهمية هذا الاختبار لمستقبل سياراتنا.

TransnetBW Intelligent Energy System تايكان بورشه Porsche

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نجل ممثلة مشهورة يقتل حماه بـ "حجر رخام" على الإفطار في الهرم

تبدأ بعد 11 يوما.. مواعيد صرف رواتب العاملين بالدولة لشهر أبريل

متى يجب الصيام على الطفل ؟ الإفتاء تحدد سن الصوم الشرعية

مجلس الزمالك يقبل استقالة مصطفى هدهود

7 قروش زيادة في سعر الدولار ..اليوم

من هو «الأغا» الذي صافح الأمير محمد بن سلمان؟

الاختيار 3 الحلقة8.. تهديد من محمد مرسي لمصر في حضور طنطاوي والسيسي

بعد قليل.. مرتضى منصور يعلن أسباب استقالة نائب رئيس الزمالك

موضوعات متعلقة

ميتسوبيشي توقف إنتاج وبيع السيارات في روسيا.. تفاصيل

سعر ومواصفات تويوتا GR 86 موديل 2022.. صور

لامبورجيني كونتاش الجديدة تتألق في الشارع بفضل صوت محرك V12 الرائع | فيديو

فورد تكشف عن نموذج GT Holman Moody Edition التراثي .. صور

مازيراتي تحتفظ بمحرك Nettuno V6 الخارق لنفسها حصرياً.. صور

قطاع الصناعة يرحب بخطط حكومة بريطانيا بشأن السيارات الكهربائية.. تفاصيل

عودة معرض نيويورك للسيارات 2022 بعد عامين من التوقف.. صور

مازيراتي تظهر في GranTurismo Folgore خلال إعلان Formula E.. صور

ترشيحاتنا

كسر هاتف أحد المشجعين.. رونالدو يعتذر عن سلوكه بعد لقاء إيفرتون

حدث في 9 رمضان.. فتح صقلية ووصول مجاهدي الحجاز إلى مصر لمحاربة الصليبيين

ميدو يهاجم التحكيم: بن شرقي لم يستحق الطرد.. ولاعب المقاصة دهس قدم زيزو

تعرف على ضوابط تحصيل الغرامات المالية وعقوبة عدم سدادها

تسريبات جديدة تكشف حصول ساعة سامسونج Galaxy Watch5 Pro على بطارية عملاقة

الحكومة تقترض من البنوك 24 مليار جنيه.. اعرف السبب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد انتشار شيكولاتة الحشيش.. هل تهدد "كيندر" حياة الأطفال بالسالمونيلا؟

رمز الغدر..هل يتحول جنس الضبع من ذكر إلى أنثى عامًا بعد آخر؟

أيمن القيسوني: انعزلت عن الناس بسبب "يوتيرن".. والأكشن أسهل من الرومانسية.. ولا دولة تعلو على مصر فى الدراما

رمضان زمان.. العمرة بـ127 جنيه وأسعار المكسرات ولا في الخيال

فيديو

يا رب تعدى العملية النهارده على خير.. أحمد أبو زهرة في رسالة لوالده

بعد صفع مقدم الحفل.. “الأوسكار” توجه "لكمة" لـ ويل سميث| فيديوجراف

شعري كله وقع.. غادة عبد الرازق تتعرض للسخرية بسبب "قَّصتها"

أيمن القيسوني: انعزلت عن الناس بسبب "يوتيرن".. والأكشن أسهل من الرومانسية.. ولا دولة تعلو على مصر فى الدراما

المزيد

ساحة رأي

يارا زكريا تكتب: يختارون حياة الآخرين

ما شيطان إلا بنى آدم

أضواء حول التأريخ للعيد الألفي للأزهر

د. محمد زيدان يكتب: الإسلام دين الكون

أرواح خلدها رمضان|بُوصلة الصائمين.. الشيخ محمد رفعت

إيزيس.. عنفوان الحياة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبوالعينين

دراما رمضان والمواطن الغلبان

إلهام أبو الفتح

هل نودع الإعلانات العشوائية؟

خالد جمال

الكبير أوي & رامز موفي ستار.. ساعة الإفطار

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «20»

مني أحمد

رمضان بالمصري

عبد المعطى أحمد

اتقان العمل واجب شرعى فى رمضان

نهال علام

الاختيار

د.هادي التونسي

صديقي الياباني

اﻟﻤﺰﻳﺪ