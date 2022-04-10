وسط هتافات الجماهير ضده.. هل يهدي صلاح الدوري للريدز بالفوز على مانشستر سيتي؟

يعيش لاعب منتخب مصر وليفربول الإنجليزي محمد صلاح، فترة من أسوأ فتراته في الملاعب، وحالة من عدم الاتزان وسوء التوفيق، تسببت في هتاف جماهير ناديه ضده، وتعالت المطالب باستبعاده عن تشكيلة الفريق الذي يواجه مانشستر سيتي اليوم، على قمة جدول البريميرليج.

تراجع ملحوظ لهداف البريميرليج

تراجع مستوى محمد صلاح الفني بشكل ملحوظ خلال المباراتين الماضيتين مع فريقه الإنجليزي، عقب خروج المنتخب الوطني من نهائيات كأس العالم قطر 2022، بخسارته أمام المنتخب السنغالي بقيادة ساديو ماني بنتيجة 3/1 بضربات الجزاء الترجيحية، وضياع صلاح لركلة جزاء، وضع العديد من علامات الاستفهام حول حالة اللاعب النفسية، فسرها البعض بانشغاله بتجديد عقده مع الريدز أو الرحيل، ولم يشفع له خروج المنتخب المصري من التصفيات المؤهلة لكأس العالم، عند جماهير ليفربول، التي اعتادت من نجم الفريق على مستوى عالي، وامتاعهم بأهدافه.

محمد صلاح، خاض لقاء واتفورد في الدوري الإنجليزي ولم يظهر بمستواه المعهود، وخاض لقاء بنفيكا في دوري أبطال أوروبا الثلاثاء الماضي، ولم يقدم مستواه الفني المشهود له، خاصة بعدما أضاع انفراداً صريحا خلال الشوط الثاني من المباراة.

مطالب باستبعاد صلاح

يواجه ليفربول نظيره مانشستر سيتي، اليوم الأحد، في الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة، ضمن لقاءات الجولة 31 من البريميرليج.

وقال جون ألدريدج نجم ليفربول السابق، إنه يجب على كلوب استبعاد محمد صلاح مهاجم الفريق عن المباريات المقبلة، بسبب أدائه السيئ مع الفريق، خاصة أمام مانشستر سيتي، مضيفا: «أعتقد أن محمد صلاح لا يجب أن ينضم إلى تشكيل الفريق، وعليه أن يكافح، بقدر ما هو جيد، بقدر ما هو رائع، لكنه يجب أن يكافح، نتكلم عن رجل لم يسجل من طريقة لعب مفتوح مُنذ ستة أسابيع».

صيام تهديفي



لم يسجل محمد صلاح لفريق ليفربول منذ فبراير الماضي، ويسعى ليفربول للفوز بالدوري الإنجليزي هذا العام، حيث يأتى بفارق نقطة واحدة خلف مانشستر سيتى المتصدر، وتتبقى 8 مباريات فقط هذا الموسم.

ومنذ عودته من بطولة كأس الأمم الإفريقية في بداية فبراير، لم يتمكن محمد صلاح من هز الشباك بشكل طبيعي، منذ فوز ليفربول على نورويتش في 19 فبراير الماضي، وقام يورجن كلوب باستبداله بعد 69 دقيقة و61 دقيقة في آخر مباراتين لليفربول ضد واتفورد وبنفيكا على الترتيب.

دفاع يورجن كلوب عن الملك المصري

تعرض محمد صلاح لانتقادات حادة بعد تراجع مستواه، لكن يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، دافع عن النجم المصري العالمي، خاصة قبل اللقاء الشرس بين ليفربول ومانشستر سيتي.

وقال كلوب خلال المؤتمر الصحفي لمباراة ليفربول ومانشستر سيتي: "محمد صلاح تعرض لأمور شديدة للغاية، النجم المصري خاض 120 دقيقة 6 مرات تقريبا، في الواقع لم أكن أعرف عن القصص من حوله، الأمر يتعلق فقط بالحدة، هذا ما اعتقدته وليس القصص التي تمت كتابتها".

ونشر الموقع الرسمي لنادي ليفربول الإنجليزي، تعليقًا رسميًا على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وقال: «مواجهة قوية قادمة»، مستعينا بصورة النجم المصري العالمي محمد صلاح.

منافسة على الصدارة

يشهد الدورى الإنجليزى صراعا كبيرا بين مانشستر سيتي وليفربول على الصدارة، حيث بات الريدز قاب قوسين أو أدنى من اللحاق بالمتصدر السيتي، ولا يفصلهما سوى نقطة وحيدة قبل انطلاق اللقاء ضمن الجولة 32 من منافسات الدورى الإنجليزى الممتاز.

ويتصدر مانشستر سيتى جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 73 نقطة، متفوقا بفارق نقطة واحدة عن ليفربول الوصيف برصيد 72 نقطة قبل مواجهة المرتقبة بين الفريقين.

وتستمر المنافسة بين ليفربول ومانشستر سيتي على الصدارة في كل جولة، وهو ما يجعل للمباراة بينهما مذاقا مختلفا، كونها ستحدد بشكل كبير الأقرب لحصد اللقب.

السيتزن يتفوق في القيمة التسويقية.. وصلاح الأغلى

ويتفوق مانشستر سيتي، فى القيمة التسويقية على فريق ليفربول، حيث تبلغ قيمة السيتي، بحسب ترانسفير ماركت، حوالى 959.5 مليون يورو، بفارق 59.5 مليون يورو عن ليفربول الذى تصل قيمته إلى 900 مليون يورو.

ويتصدر الدولى المصري محمد صلاح قائمة أغلى اللاعبين، حيث يصل سعر مهاجم ليفربول 100 مليون يورو، ويأتى خلفه ثنائى السيتي فيل فودين، وكيفين دى بروين، حيث يصل سعر كل منهما 90 مليون يورو.