عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

وسط هتافات الجماهير ضده.. هل يهدي صلاح الدوري للريدز بالفوز على مانشستر سيتي؟

صدى البلد

يعيش لاعب منتخب مصر وليفربول الإنجليزي محمد صلاح، فترة من أسوأ فتراته في الملاعب، وحالة من عدم الاتزان وسوء التوفيق، تسببت في هتاف جماهير ناديه ضده، وتعالت المطالب باستبعاده عن تشكيلة الفريق الذي يواجه مانشستر سيتي اليوم، على قمة جدول البريميرليج.

txt

لست أنانيا هناك أشياء لا تعرفونها.. تصريحات محمد صلاح تكشف موقفه من تجديد عقده مع ليفربول

txt

عقد محمد صلاح مع ليفربول .. هل يرحل الفرعون المصري عن قلعة الأنفيلد؟ .. وتصريح كلوب للإبقاء على "مو" وقرار اللاعب|فيديو

تراجع ملحوظ لهداف البريميرليج

تراجع مستوى محمد صلاح الفني بشكل ملحوظ خلال المباراتين الماضيتين مع فريقه الإنجليزي، عقب خروج المنتخب الوطني من نهائيات كأس العالم قطر 2022، بخسارته أمام المنتخب السنغالي بقيادة ساديو ماني بنتيجة 3/1 بضربات الجزاء الترجيحية، وضياع صلاح لركلة جزاء، وضع العديد من علامات الاستفهام حول حالة اللاعب النفسية، فسرها البعض بانشغاله بتجديد عقده مع الريدز أو الرحيل، ولم يشفع له خروج المنتخب المصري من التصفيات المؤهلة لكأس العالم، عند جماهير ليفربول، التي اعتادت من نجم الفريق على مستوى عالي، وامتاعهم بأهدافه.

محمد صلاح، خاض لقاء واتفورد في الدوري الإنجليزي ولم يظهر بمستواه المعهود، وخاض لقاء بنفيكا في دوري أبطال أوروبا الثلاثاء الماضي، ولم يقدم  مستواه الفني المشهود له، خاصة بعدما أضاع انفراداً صريحا خلال الشوط الثاني من المباراة.

txt

محمد صلاح يتصدر عناوين الصحف العالمية بعد موافقته التجديد مع ليفربول

txt

478 مليون جنيه سنويا.. تفاصيل عرض ليفربول الأخير لتجديد عقد محمد صلاح

مطالب باستبعاد صلاح

يواجه ليفربول نظيره مانشستر سيتي، اليوم الأحد، في الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة، ضمن لقاءات الجولة 31 من البريميرليج.

وقال جون ألدريدج نجم ليفربول السابق، إنه يجب على كلوب استبعاد محمد صلاح مهاجم الفريق عن المباريات المقبلة، بسبب أدائه السيئ مع الفريق، خاصة أمام مانشستر سيتي، مضيفا: «أعتقد أن محمد صلاح لا يجب أن ينضم إلى تشكيل الفريق، وعليه أن يكافح، بقدر ما هو جيد، بقدر ما هو رائع، لكنه يجب أن يكافح، نتكلم عن رجل لم يسجل من طريقة لعب مفتوح مُنذ ستة أسابيع».

صيام تهديفي 


لم يسجل محمد صلاح لفريق ليفربول منذ فبراير الماضي، ويسعى ليفربول للفوز بالدوري الإنجليزي هذا العام، حيث يأتى بفارق نقطة واحدة خلف مانشستر سيتى المتصدر، وتتبقى 8 مباريات فقط هذا الموسم.

ومنذ عودته من بطولة كأس الأمم الإفريقية في بداية فبراير، لم يتمكن محمد صلاح من هز الشباك بشكل طبيعي، منذ فوز ليفربول على نورويتش في 19 فبراير الماضي، وقام يورجن كلوب باستبداله بعد 69 دقيقة و61 دقيقة في آخر مباراتين لليفربول ضد واتفورد وبنفيكا على الترتيب.

txt

الخروج الإفريقي.. المدير الفني لليفربول يكشف سبب تراجع مستوى محمد صلاح

txt

لعب 4500 دقيقة.. كلوب يدافع عن محمد صلاح بعد تراجع مستواه

دفاع يورجن كلوب عن الملك المصري

تعرض محمد صلاح لانتقادات حادة بعد تراجع مستواه، لكن يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، دافع عن النجم المصري العالمي، خاصة قبل اللقاء الشرس بين ليفربول ومانشستر سيتي.

وقال كلوب خلال المؤتمر الصحفي لمباراة ليفربول ومانشستر سيتي: "محمد صلاح تعرض لأمور شديدة للغاية، النجم المصري خاض 120 دقيقة 6 مرات تقريبا، في الواقع لم أكن أعرف عن القصص من حوله، الأمر يتعلق فقط بالحدة، هذا ما اعتقدته وليس القصص التي تمت كتابتها".

ونشر الموقع الرسمي لنادي ليفربول الإنجليزي، تعليقًا رسميًا على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وقال: «مواجهة قوية قادمة»، مستعينا بصورة النجم المصري العالمي محمد صلاح.

txt

الدوري الإنجليزي|صراع ناري بين ليفربول ومانشستر سيتي على اللقب ومواجهة ساخنة الأحد

txt

صراع الجبابرة.. أراء نجوم ليفربول ومانشستر سيتي في قمة البريميرليج المرتقبة

منافسة على الصدارة

يشهد الدورى الإنجليزى صراعا كبيرا بين مانشستر سيتي وليفربول على الصدارة، حيث بات الريدز قاب قوسين أو أدنى من اللحاق بالمتصدر السيتي، ولا يفصلهما سوى نقطة وحيدة قبل انطلاق اللقاء ضمن الجولة 32 من منافسات الدورى الإنجليزى الممتاز.

ويتصدر مانشستر سيتى جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 73 نقطة، متفوقا بفارق نقطة واحدة عن ليفربول الوصيف برصيد 72 نقطة قبل مواجهة المرتقبة بين الفريقين.

وتستمر المنافسة بين ليفربول ومانشستر سيتي على الصدارة في كل جولة، وهو ما يجعل للمباراة بينهما مذاقا مختلفا، كونها ستحدد بشكل كبير الأقرب لحصد اللقب.

السيتزن يتفوق في القيمة التسويقية.. وصلاح الأغلى

ويتفوق مانشستر سيتي، فى القيمة التسويقية على فريق ليفربول، حيث تبلغ قيمة السيتي، بحسب ترانسفير ماركت، حوالى 959.5 مليون يورو، بفارق 59.5 مليون يورو عن ليفربول الذى تصل قيمته إلى 900 مليون يورو.

ويتصدر الدولى المصري محمد صلاح قائمة أغلى اللاعبين، حيث يصل سعر مهاجم ليفربول 100 مليون يورو، ويأتى خلفه ثنائى السيتي فيل فودين، وكيفين دى بروين، حيث يصل سعر كل منهما 90 مليون يورو.

هتافات الجماهير ضده مطالب باستبعاده صلاح الدوري للريدز مانشستر سيتي محمد صلاح منتخب مصر ليفربول الانجليزي البريميرليج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نجل ممثلة مشهورة يقتل حماه بـ "حجر رخام" على الإفطار في الهرم

تبدأ بعد 11 يوما.. مواعيد صرف رواتب العاملين بالدولة لشهر أبريل

متى يجب الصيام على الطفل ؟ الإفتاء تحدد سن الصوم الشرعية

7 قروش زيادة في سعر الدولار ..اليوم

مجلس الزمالك يقبل استقالة مصطفى هدهود

من هو «الأغا» الذي صافح الأمير محمد بن سلمان؟

الاختيار 3 الحلقة8.. تهديد من محمد مرسي لمصر في حضور طنطاوي والسيسي

بعد قليل.. مرتضى منصور يعلن أسباب استقالة نائب رئيس الزمالك

ترشيحاتنا

وسط هتافات الجماهير ضده.. هل يهدي صلاح الدوري للريدز بالفوز على مانشستر سيتي؟

الصين تسجل 1351 إصابة جديدة بفيروس كورونا

فيديو جراف .. عرض ليفربول الأخير لتجديد عقد محمد صلاح

أوكرانيا والصين متورطتان..مطالبات بالتحقيق في فضيحة كبرى لنجل الرئيس الأمريكي جو بايدن

بعد هزيمة مانشستر.. هجوم على كريستيانو بسبب تحطيم هاتف أحد المشجعين|فيديو

عالم بالأوقاف يكشف كيف ينقذ الصيام أصحابه يوم القيامة.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد انتشار شيكولاتة الحشيش.. هل تهدد "كيندر" حياة الأطفال بالسالمونيلا؟

رمز الغدر..هل يتحول جنس الضبع من ذكر إلى أنثى عامًا بعد آخر؟

أيمن القيسوني: انعزلت عن الناس بسبب "يوتيرن".. والأكشن أسهل من الرومانسية.. ولا دولة تعلو على مصر فى الدراما

رمضان زمان.. العمرة بـ127 جنيه وأسعار المكسرات ولا في الخيال

فيديو

يا رب تعدى العملية النهارده على خير.. أحمد أبو زهرة في رسالة لوالده

بعد صفع مقدم الحفل.. “الأوسكار” توجه "لكمة" لـ ويل سميث| فيديوجراف

شعري كله وقع.. غادة عبد الرازق تتعرض للسخرية بسبب "قَّصتها"

أيمن القيسوني: انعزلت عن الناس بسبب "يوتيرن".. والأكشن أسهل من الرومانسية.. ولا دولة تعلو على مصر فى الدراما

المزيد

ساحة رأي

يارا زكريا تكتب: يختارون حياة الآخرين

ما شيطان إلا بنى آدم

أضواء حول التأريخ للعيد الألفي للأزهر

د. محمد زيدان يكتب: الإسلام دين الكون

أرواح خلدها رمضان|بُوصلة الصائمين.. الشيخ محمد رفعت

إيزيس.. عنفوان الحياة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبوالعينين

دراما رمضان والمواطن الغلبان

إلهام أبو الفتح

هل نودع الإعلانات العشوائية؟

خالد جمال

الكبير أوي & رامز موفي ستار.. ساعة الإفطار

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «20»

مني أحمد

رمضان بالمصري

عبد المعطى أحمد

اتقان العمل واجب شرعى فى رمضان

نهال علام

الاختيار

د.هادي التونسي

صديقي الياباني

اﻟﻤﺰﻳﺪ