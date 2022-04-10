قارئ يستغيث بصدى البلد للبحث عن ابن خالته المفقود

أرسل القارئ حماده يوسف يستغيث بخدمة بين الناس بموقع صدى البلد للبحث عن ابن خالته المتغيب منذ شهرين.

وقال في استغاثته أبن خالتي طارق حسني عبد اللطيف ٢٤ عاما ومقيم بقرية كرور بمحافظة أسوان غائب عن المنزل منذ شهرين ولم يعد حتى الآن ولا توجد أي معلومات عنه حتى الآن.



وطالب المسؤولين بسرعة البحث عن ابن خالته ومن يعثر عليه يتواصل مع مقدم الشكوى على رقم 01102288688 أو 01111448545.

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