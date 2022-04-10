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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

قارئ يستغيث بصدى البلد للبحث عن ابن خالته المفقود

صدى البلد

أرسل القارئ حماده يوسف يستغيث بخدمة بين الناس بموقع صدى البلد للبحث عن ابن خالته المتغيب منذ شهرين.

وقال في استغاثته أبن خالتي طارق حسني عبد اللطيف ٢٤ عاما ومقيم بقرية كرور بمحافظة أسوان غائب عن المنزل منذ شهرين ولم  يعد حتى الآن ولا توجد أي معلومات عنه حتى الآن.


وطالب المسؤولين بسرعة البحث عن ابن خالته ومن  يعثر عليه يتواصل مع مقدم الشكوى على رقم 01102288688 أو 01111448545.

 

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.


ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

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