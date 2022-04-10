علي جمعة: أتعجب ممن لا يؤمن باليوم الآخر.. فيديو

تعجب الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، من الأشخاص الذين لا يؤمنون بيوم الآخرة وما شعورهم عندما يفعلون الخطأ أو الصواب.

وقال على جمعة، خلال تقديم برنامج «القرآن العظيم» المذاع على قناة صدى البلد، أن الشخص الذي لا يؤمن بوجود حساب يسعى في الأرض فسادا.

وأضاف على جمعة أن الإيمان بيوم الآخرة يتحكم في سلوك الإنسان في الدنيا، فعندما يقدم على فعل أو يتراخى و يترك فعلا فإنه يفكر في عاقبة الأمر الموجودة في يوم الحساب.

واشار على جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إلى أن تقوى الله سبحانه وتعالى مفتاح لكل خير وتغلق كل باب للشر.

يجب أن نتقى الله

وأوضح على جمعة، أن الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم:« وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ»، حيث يطلب الله سبحانه وتعالى أن نؤمن به وهي قضية الكون الكبرى التي أهملها الكثير من الناس، وبعد ذلك يجب أن نتقى الله سبحانه وتعالى.

وتابع الدكتور على جمعة أن سيدنا علي رضي الله عنه عندما سئل عن التقوى ما هي قال : الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضى بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل.