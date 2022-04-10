عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

علي جمعة: أتعجب ممن لا يؤمن باليوم الآخر.. فيديو

الدكتور علي جمعة
الدكتور علي جمعة

تعجب الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، من الأشخاص الذين لا يؤمنون بيوم الآخرة وما شعورهم عندما يفعلون الخطأ أو الصواب.

وقال على جمعة، خلال تقديم برنامج «القرآن العظيم» المذاع على قناة صدى البلد، أن الشخص الذي لا يؤمن بوجود حساب يسعى في الأرض فسادا.

وأضاف على جمعة أن الإيمان بيوم الآخرة يتحكم في سلوك الإنسان في الدنيا، فعندما يقدم على فعل أو يتراخى و يترك فعلا فإنه يفكر في عاقبة الأمر الموجودة في يوم الحساب.

واشار على جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إلى أن تقوى الله سبحانه وتعالى مفتاح لكل خير وتغلق كل باب للشر.

يجب أن نتقى الله

وأوضح على جمعة، أن الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم:« وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ»، حيث يطلب الله سبحانه وتعالى أن نؤمن به وهي قضية الكون الكبرى التي أهملها الكثير من الناس، وبعد ذلك يجب أن نتقى الله سبحانه وتعالى.

وتابع الدكتور على جمعة أن سيدنا علي رضي الله عنه  عندما سئل عن التقوى ما هي قال :  الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضى بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل.

 

علي جمعة يوم الآخرة الازهر الشريف كبار العلماء القرآن العظيم صدى البلد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نجل ممثلة مشهورة يقتل حماه بـ "حجر رخام" على الإفطار في الهرم

البنك المركزي: 1.03 تريليون جنيه حجم الائتمان المحلي بالعملة الأجنبية بنهاية ديسمبر الماضي

سعر الدولار في البنوك اليوم الأحد 10-4-2022

متى يجب الصيام على الطفل ؟ الإفتاء تحدد سن الصوم الشرعية

تبدأ بعد 11 يوما.. مواعيد صرف رواتب العاملين بالدولة لشهر أبريل

سعر الذهب اليوم الأحد 10-4-2022

طفرة جينية.. علماء يرصدون أكثر من 5 آلاف فيروس جديد

7 قروش زيادة في سعر الدولار ..اليوم

ترشيحاتنا

قمة نارية بين مانشستر سيتي وليفربول في الدوري الإنجليزي .. اليوم

أعمال تزيد الأجر في رمضان .. 3 من أفضل الطاعات لا تغفلها

تجربة ثورية.. إيلون ماسك يقترح وضع أدمغة البشر في روبوتات ليعيشون للأبد

القاهرة تسجل 29 .. درجات الحرارة المتوقعة اليوم

علي جمعة يكشف عن آيات يجوز أن تبدأ بها صلاتك.. تعرف عليها

بدء تدريبات معلمي الصفوف الأولى على منصة التطوير المهني الإلكترونية اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طفرة جينية.. علماء يرصدون أكثر من 5 آلاف فيروس جديد

فطارك عندنا..طريقة تحضير كفتة مشوية مع بطاطس .. والحلو بسبوسة بالمكسرات

من منشوراتهم.. تويتر يمكنه اكتشاف الاكتئاب لدى المستخدمين بدقة 90%

أعلى من برج خليفة.. افتتاح أنحف ناطحة سحاب في العالم|صور

فيديو

الاختيار 3 الحلقة 8.. مقطع فيديو يفضح مؤامرات مرسي ومكتب الإرشاد في نشر الفوضى

مضطرب نفسيا.. تفاصيل أقوال المتهم في قتل كاهن الإسكندرية

يا رب تعدى العملية النهارده على خير.. أحمد أبو زهرة في رسالة لوالده

بعد صفع مقدم الحفل.. “الأوسكار” توجه "لكمة" لـ ويل سميث| فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

يارا زكريا تكتب: يختارون حياة الآخرين

ما شيطان إلا بنى آدم

أضواء حول التأريخ للعيد الألفي للأزهر

د. محمد زيدان يكتب: الإسلام دين الكون

أرواح خلدها رمضان|بُوصلة الصائمين.. الشيخ محمد رفعت

إيزيس.. عنفوان الحياة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبوالعينين

دراما رمضان والمواطن الغلبان

إلهام أبو الفتح

هل نودع الإعلانات العشوائية؟

خالد جمال

الكبير أوي & رامز موفي ستار.. ساعة الإفطار

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «20»

مني أحمد

رمضان بالمصري

عبد المعطى أحمد

اتقان العمل واجب شرعى فى رمضان

نهال علام

الاختيار

د.هادي التونسي

صديقي الياباني

اﻟﻤﺰﻳﺪ