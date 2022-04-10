شاهد: جنازة مهيبة لفلسطيني قُتل خلال عملية لجيش الاحتلال في مخيم جنين

عرضت فضائية " يورونيوز "مشاهد لجنازة مهيبة لفلسطيني قتل خلال عملية الجيش الإسرائيلي في مخيم جنين .

واستُشهد شاب فلسطيني، وأصيب آخرون، الأمس، إثر اقتحام قوة كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي مخيم جنين شمال الضفة الغربية، بحسب ما أعلنته وزارة الصحة الفلسطينية.

وقالت الوزارة في بيان إن ”الشاب الفلسطيني وصل إلى أحد المستشفيات بحالة خطيرة للغاية، حيث أصيب برصاصة في الرأس وأخرى في الصدر، ما أدى إلى استشهاده فور وصوله مستشفى جنين الحكومي“.

وأكدت أن ”مستشفيات مدينة جنين تعاملت مع 10 إصابات بالرصاص الحي، بينها إصابتان بالبطن، وتتواجد حاليًا في غرف العمليات داخل أحد المستشفيات الحكومية الفلسطينية، أما بقية الإصابات فوضعها مستقر“.