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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تباين أداء مؤشرات البورصة في بداية تعاملات أول الأسبوع

البورصة المصرية
البورصة المصرية

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بمستهل تعاملات اليوم الأحد، اول الأسبوع، وسط تراجع جماعي للمؤشرات باستثناء صعود مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة.

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تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.28% ليصل إلى مستوى 11070 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.1% ليصل إلى مستوى 1921 نقطة.

وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.35% ليصل إلى مستوى 13540 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.09% ليصل إلى مستوى 4390 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.06% ليصل إلى مستوى 1902 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.03% ليصل إلى مستوى 2881 نقطة.
 

البورصة المصرية مؤشرات البورصة ايجى أكس 30 مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة مؤشر إيجي إكس 30 Finanace Real Estate

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