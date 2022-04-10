تحرير 108 محاضر تموينية متنوعة في سوهاج

صرح المهندس محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة سوهاج، بأنه تم تدشين حملة تموينية مُكبرة على مستوى مراكز المحافظة، خلال يومي 6 و7 من شهر رمضان الكريم.

وأوضح وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بسوهاج، أنه تم تحرير 108 محاضر تموينية متنوعة، خلال يومي 6 و7 من شهر رمضان الكريم، تنوعت بين:"نقص وزن - وإيقاف - وتصرف - ومنشأة دون ترخيص - ومجهول المصدر - تجميع بنزين - وسجلات"، وغيرها من المحاضر في مجال الأسواق.

وأكد المهندس محمد إبراهيم، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المُتهمين والمضبوطات، حيث حُرر المحضر اللازم بكل واقعة على حدة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.