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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الداخلية الفرنسية: نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية حتى منتصف النهار بلغت 25.5%

أرشيفية
أرشيفية

أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية، اليوم الأحد، أن نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية الفرنسية حتى منتصف النهار بلغت 25.5%.

وقالت الداخلية الفرنسية، إن “نسبة المشاركة في الانتخابات الفرنسية في منتصف النهاراليوم بلغت 25.5 وقد كانت 28.5 في نفس الوقت من عام 2017”، وفقا لقناة “فرانس 24”.

ويصوت في الانتخابات الفرنسية نحو 48,7 مليون ناخب في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية التي يتنافس فيها  12 مرشحا بينهم الرئيس المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون. 

وفتحت مكاتب التصويت أبوابها عند الساعة الثامنة بتوقيت باريس على أن تغلق عند الساعة الثامنة مساء. 

وغلبت مواضيع القدرة الشرائية والحرب في أوكرانيا والتضخم على هذه الحملة الانتخابية التي يخيم عليها شبح الامتناع عن التصويت. 

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ومنذ أسابيع تشير استطلاعات الرأي إلى امتناع كبير عن التصويت وترجح أن يأتي الرئيس المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون في الطليعة متقدما على ماريان لوبان كما في انتخابات 2017، بينما يأتي المرشح اليساري الراديكالي جان لوك ميلانشون في المركز الثالث.

 

 

الداخلية الفرنسية الانتخابات الرئاسية فرنسا ماكرون لوبان المشاركة

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