تراجع جماعي لمؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات اليوم

تراجعت مؤشرات البورصة، بمنتصف تعاملات اليوم الأحد أول جلسات الأسبوع، تحت ضغط من مبيعات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة.



وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 1.56% ليصل إلى مستوى 10928 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.14% ليصل إلى مستوى 1901 نقطة.

وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.5% ليصل إلى مستوى 13383 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.08% ليصل إلى مستوى 4346 نقطة.



كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.96% ليصل إلى مستوى 1882 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.11% ليصل إلى مستوى 2850 نقطة.